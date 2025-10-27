Рейтинг@Mail.ru
14:53 27.10.2025
Путин продлил срок подачи декларации на многокомпонентное оборудование
экономика
россия
владимир путин
алексей сазанов
россия
экономика, россия, владимир путин, алексей сазанов
Экономика, Россия, Владимир Путин, Алексей Сазанов

Путин продлил срок подачи декларации на многокомпонентное оборудование

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении до 10 лет предельного срока подачи таможенной декларации на последний компонент многокомпонентного технологического оборудования при его ввозе в Россию, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон направлен на поддержку реализации крупных инвестиционных проектов, в том числе в сфере топливно-энергетического комплекса.
Как ранее заявлял замминистра финансов РФ Алексей Сазанов, сроки строительства крупных промышленных объектов в связи с санкционными ограничениями затягиваются. На практике они часто превышают установленный предельный шестилетний срок подачи декларации на отдельные части многокомпонентного оборудования, ввозимого в Россию.
В связи с этим закон продлевает с 6 до 10 лет предельный срок подачи декларации в отношении последнего компонента товара для возможности ввоза компонентов оборудования в рамках нескольких внешнеэкономических сделок. Это упростит ввоз многокомпонентного оборудования в условиях оптимизации логистики его поставок.
Также документом предусматривается переход к подаче заявления в таможенный орган о принятии предварительного решения о классификации товара через личный кабинет. В бумажном виде такое заявление может быть подано при отсутствии у таможенников возможности получить его в электронном виде из-за технических сбоев, нарушений в работе средств связи (интернета) или отключения электроэнергии.
Также упрощаются таможенные процедуры при перемещении почтовых отправлений, когда они поступают в места международного почтового обмена, находящиеся в пределах территории одного аэропорта или в непосредственной близости друг от друга.
Кроме того, при переселении соотечественников в Россию от таможенных пошлин будут освобождаться ввозимые ими транспортные средства, которые находятся не только у них в собственности, как сейчас, но и во владении на основании кредитного или лизингового договора.
Закон вступает в силу через 30 дней после его официального опубликования.
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинАлексей Сазанов
 
 
