Путин продлил срок подачи декларации на многокомпонентное оборудование

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении до 10 лет предельного срока подачи таможенной декларации на последний компонент многокомпонентного технологического оборудования при его ввозе в Россию, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Закон направлен на поддержку реализации крупных инвестиционных проектов, в том числе в сфере топливно-энергетического комплекса.

Как ранее заявлял замминистра финансов РФ Алексей Сазанов , сроки строительства крупных промышленных объектов в связи с санкционными ограничениями затягиваются. На практике они часто превышают установленный предельный шестилетний срок подачи декларации на отдельные части многокомпонентного оборудования, ввозимого в Россию.

В связи с этим закон продлевает с 6 до 10 лет предельный срок подачи декларации в отношении последнего компонента товара для возможности ввоза компонентов оборудования в рамках нескольких внешнеэкономических сделок. Это упростит ввоз многокомпонентного оборудования в условиях оптимизации логистики его поставок.

Также документом предусматривается переход к подаче заявления в таможенный орган о принятии предварительного решения о классификации товара через личный кабинет. В бумажном виде такое заявление может быть подано при отсутствии у таможенников возможности получить его в электронном виде из-за технических сбоев, нарушений в работе средств связи (интернета) или отключения электроэнергии.

Также упрощаются таможенные процедуры при перемещении почтовых отправлений, когда они поступают в места международного почтового обмена, находящиеся в пределах территории одного аэропорта или в непосредственной близости друг от друга.

Кроме того, при переселении соотечественников в Россию от таможенных пошлин будут освобождаться ввозимые ими транспортные средства, которые находятся не только у них в собственности, как сейчас, но и во владении на основании кредитного или лизингового договора.