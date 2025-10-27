https://ria.ru/20251027/putin-2050941150.html
Путин подписал закон об обязательном исполнения решений по экстремизму
Путин подписал закон об обязательном исполнения решений по экстремизму - РИА Новости, 27.10.2025
Путин подписал закон об обязательном исполнения решений по экстремизму
27.10.2025
россия
Путин подписал закон об обязательном исполнения решений по экстремизму
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым предлагается законодательно закрепить обязательность исполнения решений межведомственного органа по противодействию экстремизму.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовой информации.
Законом предусматривается обязанность исполнения федеральными и региональными властями решений сформированного на федеральном уровне межведомственного органа, обеспечивающего координацию деятельности органов власти всех уровней по противодействию экстремистской деятельности и реализации государственной политики в области противодействия экстремизму.
Закон должен вступить в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.