Путин подписал закон об обязательном исполнения решений по экстремизму

Законом предусматривается обязанность исполнения федеральными и региональными властями решений сформированного на федеральном уровне межведомственного органа, обеспечивающего координацию деятельности органов власти всех уровней по противодействию экстремистской деятельности и реализации государственной политики в области противодействия экстремизму.