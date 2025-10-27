Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон об обязательном исполнения решений по экстремизму - РИА Новости, 27.10.2025
14:39 27.10.2025
Путин подписал закон об обязательном исполнения решений по экстремизму
Путин подписал закон об обязательном исполнения решений по экстремизму
Президент России Владимир Путин подписал закон, которым предлагается законодательно закрепить обязательность исполнения решений межведомственного органа по... РИА Новости, 27.10.2025
политика, россия, владимир путин
Политика, Россия, Владимир Путин
Путин подписал закон об обязательном исполнения решений по экстремизму

Путин подписал закон об обязательном исполнения решений органа по экстремизму

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым предлагается законодательно закрепить обязательность исполнения решений межведомственного органа по противодействию экстремизму.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовой информации.
Законом предусматривается обязанность исполнения федеральными и региональными властями решений сформированного на федеральном уровне межведомственного органа, обеспечивающего координацию деятельности органов власти всех уровней по противодействию экстремистской деятельности и реализации государственной политики в области противодействия экстремизму.
Закон должен вступить в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.
Страны СНГ будут совместно бороться с терроризмом и экстремизмом
10 октября, 13:47
 
