Путин ратифицировал соглашение с Китаем о защите инвестиций

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации нового межправсоглашения с Китаем о поощрении и взаимной защите инвестиций, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Соглашение гарантирует инвесторам обеих стран создание не менее благоприятных условий, чем предоставляемые национальным инвесторам или инвесторам других государств. При этом закрепляется обязанность обеспечения полной защиты и безопасности инвестиций и доходов инвесторов.

Согласно закону, Россия принимает на себя обязательства выплатить компенсацию в случае экспроприации (национализации) инвестиций китайских инвесторов или нанесения им иного ущерба. Выплаты могут иметь место также в случаях, если российский суд или международный арбитраж определит, что РФ не выполняет или ненадлежащим образом выполняет обязательства перед китайскими инвесторами, следующие из соглашения. Аналогичные обязательства берет на себя и Китай

При этом в соглашении определен перечень мер, которые не относятся к экспроприации. К ним, в частности, отнесены выдача принудительных лицензий в отношении объектов интеллектуальной собственности, а также меры для преодоления финансового и экономического кризиса, связанные с мораторием на выплату госдолга, временной приостановкой выплаты процентов или переговорами с инвесторами о реструктуризации долга.

В отличие от действующего ранее соглашения с КНР от 9 ноября 2006 года, новое содержит положения, ограничивающие возможности иностранных инвесторов подавать в международный арбитраж необоснованные иски к РФ о компенсации ущерба. Также с учетом арбитражной практики в соглашении теперь прямо предусмотрено, что права требования по денежным средствам, возникающие исключительно из коммерческих договоров на продажу или аренду товаров или услуг, или в результате предоставления кредита в связи с коммерческой сделкой, не могут быть признаны инвестицией.

Новое соглашение вступит в силу с первого числа месяца, следующего за датой, когда обе стороны письменно уведомят друг друга о выполнении необходимых внутригосударственных процедур. С этого момента старое соглашение автоматически прекратит свое действие.