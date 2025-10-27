Рейтинг@Mail.ru
Путин ратифицировал соглашение с Китаем о защите инвестиций - РИА Новости, 27.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:09 27.10.2025
https://ria.ru/20251027/putin-2050935144.html
Путин ратифицировал соглашение с Китаем о защите инвестиций
Путин ратифицировал соглашение с Китаем о защите инвестиций - РИА Новости, 27.10.2025
Путин ратифицировал соглашение с Китаем о защите инвестиций
Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации нового межправсоглашения с Китаем о поощрении и взаимной защите инвестиций, соответствующий... РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T14:09:00+03:00
2025-10-27T14:09:00+03:00
экономика
китай
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042529247_69:0:3029:1665_1920x0_80_0_0_6a3dcbc92c005abaea984231f99175a8.jpg
https://ria.ru/20251026/kitaj-2050747200.html
https://ria.ru/20251025/natsvalyuty-2050588529.html
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042529247_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_5208cdd8e5a69a321c533d67b55ab9c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, китай, россия, владимир путин
Экономика, Китай, Россия, Владимир Путин
Путин ратифицировал соглашение с Китаем о защите инвестиций

Путин подписал закон о ратификации соглашения с КНР о взаимной защите инвестиций

© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации нового межправсоглашения с Китаем о поощрении и взаимной защите инвестиций, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Соглашение гарантирует инвесторам обеих стран создание не менее благоприятных условий, чем предоставляемые национальным инвесторам или инвесторам других государств. При этом закрепляется обязанность обеспечения полной защиты и безопасности инвестиций и доходов инвесторов.
Флаг Китайской Народной Республики - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Китай не хочет потрясений и колебаний в отношениях с США, заявили в Пекине
Вчера, 17:31
Согласно закону, Россия принимает на себя обязательства выплатить компенсацию в случае экспроприации (национализации) инвестиций китайских инвесторов или нанесения им иного ущерба. Выплаты могут иметь место также в случаях, если российский суд или международный арбитраж определит, что РФ не выполняет или ненадлежащим образом выполняет обязательства перед китайскими инвесторами, следующие из соглашения. Аналогичные обязательства берет на себя и Китай.
При этом в соглашении определен перечень мер, которые не относятся к экспроприации. К ним, в частности, отнесены выдача принудительных лицензий в отношении объектов интеллектуальной собственности, а также меры для преодоления финансового и экономического кризиса, связанные с мораторием на выплату госдолга, временной приостановкой выплаты процентов или переговорами с инвесторами о реструктуризации долга.
В отличие от действующего ранее соглашения с КНР от 9 ноября 2006 года, новое содержит положения, ограничивающие возможности иностранных инвесторов подавать в международный арбитраж необоснованные иски к РФ о компенсации ущерба. Также с учетом арбитражной практики в соглашении теперь прямо предусмотрено, что права требования по денежным средствам, возникающие исключительно из коммерческих договоров на продажу или аренду товаров или услуг, или в результате предоставления кредита в связи с коммерческой сделкой, не могут быть признаны инвестицией.
Новое соглашение вступит в силу с первого числа месяца, следующего за датой, когда обе стороны письменно уведомят друг друга о выполнении необходимых внутригосударственных процедур. С этого момента старое соглашение автоматически прекратит свое действие.
Соглашение действует в течение 10 лет, а по окончании этого срока автоматически продлевается на последующие пятилетние сроки, если ни одна из сторон письменно не уведомит о намерении прекратить его действие. Причем сделать это необходимо по крайней мере за год до истечения соответствующего пятилетнего срока.
Председатель российской части Российско-Китайского комитета мира, дружбы и развития Борис Титов - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
Титов рассказал о значении использования нацвалют в расчетах с Китаем
25 октября, 16:21
 
ЭкономикаКитайРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала