https://ria.ru/20251027/putin-2050934947.html
Россия ратифицировала договор с Венесуэлой о стратегическом партнерстве
Россия ратифицировала договор с Венесуэлой о стратегическом партнерстве - РИА Новости, 27.10.2025
Россия ратифицировала договор с Венесуэлой о стратегическом партнерстве
Президент Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий Договор с Венесуэлой о стратегическом партнерстве и сотрудничестве. РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T14:08:00+03:00
2025-10-27T14:08:00+03:00
2025-10-27T14:54:00+03:00
россия
венесуэла
москва
владимир путин
оон
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983053834_472:0:3161:1513_1920x0_80_0_0_84d06bf6c4efba509463ccdba8a607ce.jpg
https://ria.ru/20250507/kreml-2015515184.html
https://ria.ru/20250507/svyazi-2015640000.html
россия
венесуэла
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983053834_430:0:3161:2048_1920x0_80_0_0_ba276bc913d8c13ac2270d3120aa47db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, венесуэла, москва, владимир путин, оон, политика
Россия, Венесуэла, Москва, Владимир Путин, ООН, Политика
Россия ратифицировала договор с Венесуэлой о стратегическом партнерстве
Путин подписал закон о ратификации договора с Венесуэлой о партнерстве