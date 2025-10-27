Рейтинг@Mail.ru
14:08 27.10.2025 (обновлено: 14:54 27.10.2025)
Россия ратифицировала договор с Венесуэлой о стратегическом партнерстве
Президент Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий Договор с Венесуэлой о стратегическом партнерстве и сотрудничестве.
Россия ратифицировала договор с Венесуэлой о стратегическом партнерстве

Путин подписал закон о ратификации договора с Венесуэлой о партнерстве

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий Договор с Венесуэлой о стратегическом партнерстве и сотрудничестве.
Основные положения:
  • Стороны выступают против односторонних санкций, которые нарушают Устав ООН и другие нормы и принципы международного права.
  • Они борются с наследием и фальсификацией истории колониализма, обличения расизма, геноцида и других преступлений.
  • Россия и Венесуэла сотрудничают в сфере контроля над вооружениями, их сокращения и нераспространения.
  • Москва и Каракас поддерживают связи и в области энергетики.
  • Кроме того, стороны договора формируют независимую российско-венесуэльскую финансовую инфраструктуру.
  • Москва и Венесуэла развивают сотрудничество между спортивными федерациями, а также культурно-гуманитарные связи.
Документ подписали в Москве 7 мая 2025 года.
