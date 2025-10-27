Рейтинг@Mail.ru
В США забили тревогу из-за нового заявления Путина
09:42 27.10.2025 (обновлено: 10:48 27.10.2025)
В США забили тревогу из-за нового заявления Путина
Президент России Владимир Путин заявлением об успешном испытании ракеты "Буревестник" послал Западу сигнал, пишет New York Times. "Россия успешно испытала свою... РИА Новости, 27.10.2025
в мире
россия
владимир путин
валерий герасимов
россия
в мире, россия, владимир путин, валерий герасимов
В мире, Россия, Владимир Путин, Валерий Герасимов
Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин
Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявлением об успешном испытании ракеты "Буревестник" послал Западу сигнал, пишет New York Times.

"Россия успешно испытала свою ядерную ракету "Буревестник", способную нести ядерный заряд, и готовится к ее развертыванию, заявил в воскресенье президент Владимир Путин. Это стало резким сигналом Западу…" — говорится в публикации.
В статье также обратили внимание на характеристики оружия, в частности, на способность летать гораздо дольше, чем другие ракеты.

В воскресенье президент во время посещения одного из пунктов управления Объединенной группировки войск заявил, что испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой завершены. Он назвал ее уникальным изделием, которого в мире нет ни у кого. В свою очередь, глава Генштаба Валерий Герасимов доложил Путину, что тест ракеты состоялся 21 октября: за 15 часов она преодолела 14 тысяч километров.
В мире, Россия, Владимир Путин, Валерий Герасимов
 
 
