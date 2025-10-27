Вчера в ходе совещания с главой Генштаба и командующими группировок, задействованных в СВО, Владимир Путин заявил об официальном окончании испытаний российской ракеты, которая известна под названием "Буревестник", и дал указание определить возможные способы применения этого оружия и начать готовить инфраструктуру для его массового размещения в вооруженных силах, которое начнется уже в 2027 году.

Судя по сдавленной возне и грызне в западных СМИ, это известие было почему-то воспринято не очень положительно.

В одних изданиях начали вопить о "леденящих кровь угрозах Путина ", а в других срочно развернулось обсуждение, что новые русские ракеты — очередная инкарнация бумажного тигра и волноваться по их поводу совершенно не стоит.

На совещании российский президент упомянул, что "Буревестник" — "уникальное изделие, которого в мире ни у кого нет", поэтому имеет смысл кратко обсудить, о чем, собственно, речь.

"Буревестник" (по западной классификации Skyfall) — единственная в мире серийная (и несерийная тоже) ракета с ядерной энергетической установкой (двигателем), которая может находиться в воздухе месяцами и имеет практически неограниченную дальность полета. Ракета имеет очень маленькую радиолокационную сигнатуру (ее сложно засечь) и летит к цели на предельно малых высотах (примерно десять метров от земли), что позволяет эффективно прорывать системы ПРО. Боеголовка может быть обычной или ядерной, мощностью до десятков (по некоторым данным, сотен) мегатонн. Для запуска этих ракет не нужны ни самолеты, ни подводные лодки: ее достаточно запустить из-под земли или с мобильной наземной установки.

Глава Генштаба Герасимов доложил Владимиру Путину, что в рамках испытаний ракета за 15 часов преодолела 14 тысяч километров, то есть средняя скорость составила 933 км/ч, что примерно соответствует скорости тех же Tomahawk и даже ниже максимальной скорости пассажирского Boeing 747 . Однако, комментируя результаты испытаний, глава ГШ подтвердил, что "это не предел", что является проявлением высшей скромности.

Еще во времена холодной войны американцы пытались сделать ракету с ядерным двигателем, которая получила название SLAM (Supersonic Low-Altitude Missile). Дальше движка дело не зашло и до натурных испытаний не дошло, но даже на фоне тогдашних лучших американских технологий скорость ракеты рассчитывалась исходя из четырех Махов, то есть примерно 4900 км/ч. Сложно представить, чтобы современная российская ракета имела характеристики хуже: по некоторым источникам, ее максимальная скорость может доходить до 19 Махов, что уже приближается к возможностям гиперзвуковых боевых блоков "Авангард". Поэтому, даже если рабочая скорость "Буревестников" будет в два раза меньше (к примеру, детские десять Махов), для лучших американских систем Patriot и THAAD они будут совершенно недосягаемы. Простой пример: сейчас на Украине Патриоты " ничего не могут сделать с нашими "Искандерами", которые имеют по скорости показатель в районе шести-семи Махов.

Забавно, что на пике хайпа с ракетой SLAM американцы взахлеб описывали ее как "сладкую" (очень перспективную) технологию, но, по всей видимости, победил кариес. Теперь русский "Буревестник", с точки зрения тех же западных военных экспертов, — это "летающий Чернобыль ", "уникально глупая система" и "сомнительная стратегическая ценность". В списке отсутствует "зелен виноград", но это неважно.

В 2020 году специализированный журнал Journal of Science Policy & Governance утверждал, что эта ракета "не будет принята на вооружение еще много лет, если вообще когда-либо это произойдет". Владимир Путин признался, что в это не верили даже у нас. По его словам, "когда в России заявили о разработке этого оружия, специалисты очень высокого уровня и класса говорили, что это цель хорошая, достойная, но в исторической ближайшей перспективе нереализуемая".

В 2023 году на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай " глава нашего государства впервые сообщил об успешных тестах "Буревестника" и подчеркнул, что новое оружие "позволит обеспечить стратегический баланс в мире на несколько десятков лет вперед". Как мы видим, прошедшие два года были использованы чрезвычайно эффективно, несмотря на все вводные, связанные с СВО и беспрецедентными санкциями.

Сообщение о завершении испытаний "Буревестника" очень логично и органично последовало за заявлением президента России о том, что в случае применения Украиной западного дальнобойного оружия по целям в глубине нашей территории Россия даст "ошеломляющий ответ". Некоторые связали это с тем, что 10 октября в ходе поездки в Душанбе Владимир Путин заявил, что "у нас будет в ближайшее время возможность сообщить о новом оружии, его испытания идут успешно".

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев сообщил, что в рамках его визита в США "до администрации США была напрямую донесена информация об испытаниях "Буревестника", после чего была быстро достигнута договоренность о встрече американских конгрессменов с представителями Госдумы , то есть сигнал был получен.

Однако милая стратегическая двусмысленность состоит в том, что "Буревестник" — не новое оружие в прямом смысле этого слова. Да, оно только что завершило испытания и не имеет аналогов, но информация о его разработке появилась еще в 2018 году.

Это означает, что в нашей нераспечатанной колоде однозначно есть и другие козыри, еще пахнущие краской.

Как сообщил другой стороне в Вашингтоне Дмитриев, "только конструктивный и уважительный диалог принесет плоды", а он возможен только тогда, когда доброе слово подкрепляется пистолетом. Вернее — "Буревестником".