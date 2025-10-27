Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон о направлении за рубеж дел скрывающихся обвиняемых - РИА Новости, 27.10.2025
14:45 27.10.2025 (обновлено: 14:46 27.10.2025)
Путин подписал закон о направлении за рубеж дел скрывающихся обвиняемых
Путин подписал закон о направлении за рубеж дел скрывающихся обвиняемых
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий передавать уголовные дела в иностранные государства для привлечения к ответственности лиц,... РИА Новости, 27.10.2025
общество, россия, владимир путин, генеральная прокуратура рф
Общество, Россия, Владимир Путин, Генеральная прокуратура РФ
Путин подписал закон о направлении за рубеж дел скрывающихся обвиняемых

Путин подписал закон об отправке за рубеж уголовных дел скрывающихся обвиняемых

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий передавать уголовные дела в иностранные государства для привлечения к ответственности лиц, скрывающихся за рубежом.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовой информации.
Штаб-квартира Интерпола в Лионе, Франция - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Из Турции депортировали россиянина, разыскиваемого Интерполом
23 октября, 17:14
Законом предусматривается, что в случае невозможности проведения процессуальных действий с участием подозреваемого или обвиняемого, находящегося за пределами России, материалы уголовного дела могут быть направлены в Генпрокуратуру для решения вопроса о передаче их компетентным органам иностранного государства.
ГП РФ сможет обращаться в зарубежные органы с запросом о возбуждении уголовного преследования в соответствии с международным договором или на основе принципа взаимности.
Кроме того, устанавливается порядок, по которому решение о передаче материалов уголовного дела в Генеральную прокуратуру в ходе судебного разбирательства может быть принято судом как по ходатайству стороны, так и по собственной инициативе.
Также в случае, если лицо, подозреваемое в совершении преступления на территории иностранного государства, прибыло в РФ до возбуждения дела против него за границей, уголовное дело при наличии оснований может быть возбуждено и расследовано.
Основанием для этого станут материалы, переданные компетентным органом иностранного государства в Генпрокуратуру РФ.
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
В Москве задержали иностранца, разыскиваемого Интерполом
2 октября, 23:31
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинГенеральная прокуратура РФ
 
 
