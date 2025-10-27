Путин подписал закон о направлении за рубеж дел скрывающихся обвиняемых

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий передавать уголовные дела в иностранные государства для привлечения к ответственности лиц, скрывающихся за рубежом.

Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовой информации.

Законом предусматривается, что в случае невозможности проведения процессуальных действий с участием подозреваемого или обвиняемого, находящегося за пределами России , материалы уголовного дела могут быть направлены в Генпрокуратуру для решения вопроса о передаче их компетентным органам иностранного государства.

ГП РФ сможет обращаться в зарубежные органы с запросом о возбуждении уголовного преследования в соответствии с международным договором или на основе принципа взаимности.

Кроме того, устанавливается порядок, по которому решение о передаче материалов уголовного дела в Генеральную прокуратуру в ходе судебного разбирательства может быть принято судом как по ходатайству стороны, так и по собственной инициативе.

Также в случае, если лицо, подозреваемое в совершении преступления на территории иностранного государства, прибыло в РФ до возбуждения дела против него за границей, уголовное дело при наличии оснований может быть возбуждено и расследовано.