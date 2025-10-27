https://ria.ru/20251027/putin--2050942028.html
Путин подписал закон о направлении за рубеж дел скрывающихся обвиняемых
Путин подписал закон о направлении за рубеж дел скрывающихся обвиняемых - РИА Новости, 27.10.2025
Путин подписал закон о направлении за рубеж дел скрывающихся обвиняемых
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий передавать уголовные дела в иностранные государства для привлечения к ответственности лиц,... РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T14:45:00+03:00
2025-10-27T14:45:00+03:00
2025-10-27T14:46:00+03:00
общество
россия
владимир путин
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780093060_220:0:2466:1263_1920x0_80_0_0_a8cb86f66b62fe7f8dda2ef7583a5938.jpg
https://ria.ru/20251023/turtsija-2050137307.html
https://ria.ru/20251002/moskva-2046059031.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780093060_405:0:2519:1585_1920x0_80_0_0_cdf3c474a1d00b9f81a42cf4beb00109.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, генеральная прокуратура рф
Общество, Россия, Владимир Путин, Генеральная прокуратура РФ
Путин подписал закон о направлении за рубеж дел скрывающихся обвиняемых
Путин подписал закон об отправке за рубеж уголовных дел скрывающихся обвиняемых
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий передавать уголовные дела в иностранные государства для привлечения к ответственности лиц, скрывающихся за рубежом.
Соответствующий документ размещен на сайте
официального опубликования правовой информации.
Законом предусматривается, что в случае невозможности проведения процессуальных действий с участием подозреваемого или обвиняемого, находящегося за пределами России
, материалы уголовного дела могут быть направлены в Генпрокуратуру
для решения вопроса о передаче их компетентным органам иностранного государства.
ГП РФ сможет обращаться в зарубежные органы с запросом о возбуждении уголовного преследования в соответствии с международным договором или на основе принципа взаимности.
Кроме того, устанавливается порядок, по которому решение о передаче материалов уголовного дела в Генеральную прокуратуру в ходе судебного разбирательства может быть принято судом как по ходатайству стороны, так и по собственной инициативе.
Также в случае, если лицо, подозреваемое в совершении преступления на территории иностранного государства, прибыло в РФ до возбуждения дела против него за границей, уголовное дело при наличии оснований может быть возбуждено и расследовано.
Основанием для этого станут материалы, переданные компетентным органом иностранного государства в Генпрокуратуру РФ.