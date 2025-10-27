Путин подписал закон о денонсации договора с США об утилизации плутония

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал закон о денонсации соглашения с США об утилизации плутония, не являющегося более необходимым для целей обороны.
Договор заключили в 2000 году, ратифицировали в 2011-м. Стороны должны были утилизировать 34 тонны оружейного материала, оставшегося после сокращения ядерных арсеналов.
Правительство внесло эту инициативу в Госдуму в июле, ее поддержали нижняя и верхняя палаты парламента.
В пояснительной записке отмечается, что президент приостановил действие соглашения еще в 2016-м. Причинами стали:
- введение санкций против России;
- принятие закона о поддержке свободы Украины в 2014 году;
- расширение НАТО на восток;
- наращивание военного присутствия США в Европе;
- желание Вашингтона изменить порядок утилизации плутония без согласия Москвы.
Тогда же оговаривались условия возобновления соглашения: сокращение американской военной инфраструктуры в странах НАТО, вступивших в блок после сентября 2000-го; отмена "закона Магнитского" и отказ от документа о поддержке Украины, допускающего вмешательство в ее дела; снятие санкций и компенсация ущерба. Ни одно из этих условий США не выполнили.
Как указано в пояснительной записке, их действия служат основанием для денонсации соглашения в соответствии со статьей 62 Венской конвенции.
