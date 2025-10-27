Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон о денонсации договора с США об утилизации плутония - РИА Новости, 27.10.2025
13:51 27.10.2025 (обновлено: 14:12 27.10.2025)
Путин подписал закон о денонсации договора с США об утилизации плутония
Путин подписал закон о денонсации договора с США об утилизации плутония - РИА Новости, 27.10.2025
Путин подписал закон о денонсации договора с США об утилизации плутония
Президент Владимир Путин подписал закон о денонсации соглашения с США об утилизации плутония, не являющегося более необходимым для целей обороны. РИА Новости, 27.10.2025
Путин подписал закон о денонсации договора с США об утилизации плутония

Путин подписал закон о денонсации соглашения с США об утилизации плутония

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Владимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал закон о денонсации соглашения с США об утилизации плутония, не являющегося более необходимым для целей обороны.

Договор заключили в 2000 году, ратифицировали в 2011-м. Стороны должны были утилизировать 34 тонны оружейного материала, оставшегося после сокращения ядерных арсеналов.

Предупреждающий знак о высоком уровне радиации на ядерной резервации Хэнфорд, где производился плутоний - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
СМИ: США предложили энергетическим компаниям доступ к оружейному плутонию
22 октября, 01:45
Правительство внесло эту инициативу в Госдуму в июле, ее поддержали нижняя и верхняя палаты парламента.
В пояснительной записке отмечается, что президент приостановил действие соглашения еще в 2016-м. Причинами стали:
  • введение санкций против России;
  • принятие закона о поддержке свободы Украины в 2014 году;
  • расширение НАТО на восток;
  • наращивание военного присутствия США в Европе;
  • желание Вашингтона изменить порядок утилизации плутония без согласия Москвы.
Атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
СМИ: США могут перенаправить оружейный плутоний на топливо для АЭС
29 сентября, 23:30
Тогда же оговаривались условия возобновления соглашения: сокращение американской военной инфраструктуры в странах НАТО, вступивших в блок после сентября 2000-го; отмена "закона Магнитского" и отказ от документа о поддержке Украины, допускающего вмешательство в ее дела; снятие санкций и компенсация ущерба. Ни одно из этих условий США не выполнили.
Как указано в пояснительной записке, их действия служат основанием для денонсации соглашения в соответствии со статьей 62 Венской конвенции.
Путин: Россия в прошлом году заработала около $800 млн на продаже урана США - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Путин рассказал о планах России по продаже урана США
2 октября, 20:34
 
Владимир ПутинСШАРоссияУкраинаНАТОВ миреГосдума РФ
 
 
