Путин подписал закон о денонсации договора с США об утилизации плутония

Договор заключили в 2000 году, ратифицировали в 2011-м. Стороны должны были утилизировать 34 тонны оружейного материала, оставшегося после сокращения ядерных арсеналов.

Тогда же оговаривались условия возобновления соглашения: сокращение американской военной инфраструктуры в странах НАТО, вступивших в блок после сентября 2000-го; отмена "закона Магнитского" и отказ от документа о поддержке Украины, допускающего вмешательство в ее дела; снятие санкций и компенсация ущерба. Ни одно из этих условий США не выполнили.