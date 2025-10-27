https://ria.ru/20251027/putin--2050896568.html
Путин в понедельник примет министра иностранных дел КНДР
Путин в понедельник примет министра иностранных дел КНДР - РИА Новости, 27.10.2025
Путин в понедельник примет министра иностранных дел КНДР
Президент России Владимир Путин в понедельник примет министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T12:41:00+03:00
2025-10-27T12:41:00+03:00
2025-10-27T12:41:00+03:00
россия
кндр (северная корея)
москва
цой сон хи
дмитрий песков
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042529247_69:0:3029:1665_1920x0_80_0_0_6a3dcbc92c005abaea984231f99175a8.jpg
https://ria.ru/20251027/lavrov-2050867064.html
россия
кндр (северная корея)
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042529247_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_5208cdd8e5a69a321c533d67b55ab9c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, кндр (северная корея), москва, цой сон хи, дмитрий песков, владимир путин, в мире
Россия, КНДР (Северная Корея), Москва, Цой Сон Хи, Дмитрий Песков, Владимир Путин, В мире
Путин в понедельник примет министра иностранных дел КНДР
Путин в понедельник примет министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи