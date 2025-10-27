https://ria.ru/20251027/putin--2050893421.html
Путин проводит международный телефонный разговор
Президент России Владимир Путин в понедельник проводит международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.10.2025
Путин в понедельник проводит международный телефонный разговор