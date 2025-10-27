Рейтинг@Mail.ru
Пушилин рассказал, как ВСУ отвлекают внимание от провалов на фронте - РИА Новости, 27.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
10:37 27.10.2025
Пушилин рассказал, как ВСУ отвлекают внимание от провалов на фронте
Пушилин рассказал, как ВСУ отвлекают внимание от провалов на фронте - РИА Новости, 27.10.2025
Пушилин рассказал, как ВСУ отвлекают внимание от провалов на фронте
Украинские войска в последние недели очень активно используют беспилотные летательные аппараты, пытаясь нанести удары по гражданской инфраструктуре населенных... РИА Новости, 27.10.2025
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
денис пушилин
происшествия
донецкая народная республика, денис пушилин, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Происшествия
Пушилин рассказал, как ВСУ отвлекают внимание от провалов на фронте

Пушилин: ВСУ нарастили попытки ударов по гражданской инфраструктуре в ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Украинские войска в последние недели очень активно используют беспилотные летательные аппараты, пытаясь нанести удары по гражданской инфраструктуре населенных пунктов, чтобы отвлечь от неудачной для противника ситуации на фронте, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"Противник в последние недели очень активно использует беспилотники, и в первую очередь по гражданской инфраструктуре ряда населенных пунктов Донецкой Народной Республики", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
Глава ДНР отметил, что используются в том числе беспилотные летательные аппараты иностранного производства.
"Как, например, была попытка повреждения гражданской инфраструктуры, инфраструктурного объекта с помощью чешского беспилотника, ударного беспилотника FP-2, который несет авиабомбу массой 100 килограмм. Системой РЭБ "Купол Донбасса" данная атака была предотвращена, однако это такие сигналы, которые мы также фиксируем, что противник сейчас использует все возможности, чтобы отвлечь внимание от ситуации на фронте, которая складывается не в его пользу", - добавил Пушилин.
Боевая работа зенитного ракетного комплекса Тор в ДНР - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Пушилин рассказал о перехвате ракет ВСУ в День освобождения Донбасса
10 сентября, 12:11
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинПроисшествия
 
 
Версия 2023.1 Beta
