Пушилин рассказал, как ВСУ отвлекают внимание от провалов на фронте

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Украинские войска в последние недели очень активно используют беспилотные летательные аппараты, пытаясь нанести удары по гражданской инфраструктуре населенных пунктов, чтобы отвлечь от неудачной для противника ситуации на фронте, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

"Противник в последние недели очень активно использует беспилотники, и в первую очередь по гражданской инфраструктуре ряда населенных пунктов Донецкой Народной Республики", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

"Как, например, была попытка повреждения гражданской инфраструктуры, инфраструктурного объекта с помощью чешского беспилотника, ударного беспилотника FP-2, который несет авиабомбу массой 100 килограмм. Системой РЭБ "Купол Донбасса" данная атака была предотвращена, однако это такие сигналы, которые мы также фиксируем, что противник сейчас использует все возможности, чтобы отвлечь внимание от ситуации на фронте, которая складывается не в его пользу", - добавил Пушилин.