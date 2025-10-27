Рейтинг@Mail.ru
Пушилин рассказал о продвижении войск России на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 27.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:56 27.10.2025
Пушилин рассказал о продвижении войск России на Краснолиманском направлении
Пушилин рассказал о продвижении войск России на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 27.10.2025
Пушилин рассказал о продвижении войск России на Краснолиманском направлении
Продолжается продвижение подразделений российских войск на краснолиманском направлении Донецкой Народной Республики, несмотря на все усилия ВСУ помешать им,... РИА Новости, 27.10.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
россия
красный лиман
денис пушилин
вооруженные силы украины
безопасность, донецкая народная республика, россия, красный лиман, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Россия, Красный Лиман, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
Пушилин рассказал о продвижении войск России на Краснолиманском направлении

Пушилин рассказал о продолжении продвижения ВС РФ на Краснолиманском направлении

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Продолжается продвижение подразделений российских войск на краснолиманском направлении Донецкой Народной Республики, несмотря на все усилия ВСУ помешать им, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"Краснолиманско-северское направление, где также продолжается продвижение наших подразделений, и есть определенные успехи между Красным Лиманом и населенным пунктом Ямполь. Мы видим, что несмотря на все усилия противника сдержать наши подразделения, наши бойцы продвигаются вперед, скажем так, всеми возможными способами, применяя дополнительные какие-то возможности, но используя в том числе и погодные условия, несмотря на как раз усложнившиеся обстоятельства дождями, и прочим", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
Боевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
ВС России контролируют большую часть Красноармейска, заявил Пушилин
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаРоссияКрасный ЛиманДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
