ВС России в ДНР продвигаются на добропольский выступ, заявил Пушилин
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
09:44 27.10.2025
ВС России в ДНР продвигаются на добропольский выступ, заявил Пушилин
ВС России в ДНР продвигаются на добропольский выступ, заявил Пушилин - РИА Новости, 27.10.2025
ВС России в ДНР продвигаются на добропольский выступ, заявил Пушилин
Несмотря на переброску резервов ВСУ на добропольский выступ, подразделения российских войск продвигаются там в направлении населенного пункта Шахово, сообщил... РИА Новости, 27.10.2025
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
октябрьский
денис пушилин
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
октябрьский
ВС России в ДНР продвигаются на добропольский выступ, заявил Пушилин

Пушилин: ВС РФ продвигаются на добропольском выступе в направлении Шахово

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Несмотря на переброску резервов ВСУ на добропольский выступ, подразделения российских войск продвигаются там в направлении населенного пункта Шахово, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"На добропольском выступе, несмотря на продолжающуюся переброску резервов со стороны противника, наши подразделения продолжают и удерживать позиции во многом, а также еще и продвигаться в направлении населенного пункта Шахова (Октябрьское), что тоже является, скажем так, из стратегических соображений достаточно важно", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
Боевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
ВС России контролируют большую часть Красноармейска, заявил Пушилин
09:38
 
