ВС России в ДНР продвигаются на добропольский выступ, заявил Пушилин
ВС России в ДНР продвигаются на добропольский выступ, заявил Пушилин - РИА Новости, 27.10.2025
ВС России в ДНР продвигаются на добропольский выступ, заявил Пушилин
Несмотря на переброску резервов ВСУ на добропольский выступ, подразделения российских войск продвигаются там в направлении населенного пункта Шахово, сообщил... РИА Новости, 27.10.2025
ВС России в ДНР продвигаются на добропольский выступ, заявил Пушилин
