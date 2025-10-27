Рейтинг@Mail.ru
ВС России контролируют большую часть Красноармейска, заявил Пушилин
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:38 27.10.2025 (обновлено: 10:36 27.10.2025)
ВС России контролируют большую часть Красноармейска, заявил Пушилин
ВС России контролируют большую часть Красноармейска, заявил Пушилин - РИА Новости, 27.10.2025
ВС России контролируют большую часть Красноармейска, заявил Пушилин
Российские войска контролируют большую часть Красноармейска, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 27.10.2025
ВС России контролируют большую часть Красноармейска, заявил Пушилин

Пушилин: ВС России контролируют большую часть Красноармейска в ДНР

Боевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО "Град" в зоне СВО
Боевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО "Град" в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Российские войска контролируют большую часть Красноармейска, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«

"Сам Красноармейск, в котором продолжаются ожесточенные бои, уже большая его часть находится под контролем вооруженных сил", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Этот город — один из важнейших логистических узлов ВСУ в Донецкой Народной Республике и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Его освобождение позволит российским войскам фактически выйти к западным границам ДНР и продолжать наступление в Запорожской области.

Пушилин уточнил, что армия продолжает охватывать Красноармейско-Дмитровскую агломерацию, есть успехи в районе Родинского.
Несмотря на переброску резервов ВСУ на Добропольский выступ, подразделения российских войск продвигаются там в направлении населенного пункта Шахово, добавил глава ДНР.
Успехи на фронте

Накануне глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что группировка "Центр" завершила окружение противника в районе Красноармейска и Димитрова и блокировала до 5,5 тысячи военнослужащих ВСУ.
Бойцы "Запада", в свою очередь, овладели переправой через реку Оскол и взяли в кольцо Купянск, где находятся около пяти тысяч украинских военных. Также армия освободила Волчанск на 70 процентов и завершает бои за Ямполь.
Верховный главнокомандующий подчеркнул, что предстоит большая работа по ликвидации окруженных сил ВСУ. Также он призвал отнестись к поверженному противнику с милосердием.
