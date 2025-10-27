ВС России контролируют большую часть Красноармейска, заявил Пушилин

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Российские войска контролируют большую часть Красноармейска, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

« "Сам Красноармейск, в котором продолжаются ожесточенные бои, уже большая его часть находится под контролем вооруженных сил", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Этот город — один из важнейших логистических узлов ВСУ в Донецкой Народной Республике и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Его освобождение позволит российским войскам фактически выйти к западным границам ДНР и продолжать наступление в Запорожской области.

Пушилин уточнил, что армия продолжает охватывать Красноармейско-Дмитровскую агломерацию, есть успехи в районе Родинского .

Несмотря на переброску резервов ВСУ на Добропольский выступ, подразделения российских войск продвигаются там в направлении населенного пункта Шахово, добавил глава ДНР.

Успехи на фронте

Накануне глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что группировка "Центр" завершила окружение противника в районе Красноармейска и Димитрова и блокировала до 5,5 тысячи военнослужащих ВСУ.

Бойцы "Запада", в свою очередь, овладели переправой через реку Оскол и взяли в кольцо Купянск, где находятся около пяти тысяч украинских военных. Также армия освободила Волчанск на 70 процентов и завершает бои за Ямполь.