Флаг Украины пятый раз сорвали с консульства в Пшемысле

ВАРШАВА, 27 окт – РИА Новости. Флаг Украины пятый раз с начала года сорвали с почетного консульства страны в Пшемысле, сообщил посол Украины Василий Боднар.

"Волна антиукраинского хейта в социальных сетях уже в очередной раз выливается в срывание украинского флага с почетного консульства Украины в Пшемысле", - написал Боднар на платформе Х.

Он отметил, что в этом году "это как минимум пятый акт публичного оскорбления флага в одном и том же месте".

Посол добавил, что "публично и дипломатическими каналами" просит польскую полицию и МИД "принять необходимые меры для поиска виновных и привлечения их к ответственности".