Рейтинг@Mail.ru
Флаг Украины пятый раз сорвали с консульства в Пшемысле - РИА Новости, 27.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:29 27.10.2025 (обновлено: 15:52 27.10.2025)
https://ria.ru/20251027/pshemysl-2050953767.html
Флаг Украины пятый раз сорвали с консульства в Пшемысле
Флаг Украины пятый раз сорвали с консульства в Пшемысле - РИА Новости, 27.10.2025
Флаг Украины пятый раз сорвали с консульства в Пшемысле
Флаг Украины пятый раз с начала года сорвали с почетного консульства страны в Пшемысле, сообщил посол Украины Василий Боднар. РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T15:29:00+03:00
2025-10-27T15:52:00+03:00
в мире
украина
польша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050958964_0:454:1536:1318_1920x0_80_0_0_915a7620300e08e840781145f2dfd509.jpg
https://ria.ru/20250925/ukraina-2044310373.html
украина
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050958964_0:310:1536:1462_1920x0_80_0_0_0d7f8f01017cb738332d67a768eddb70.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, польша
В мире, Украина, Польша
Флаг Украины пятый раз сорвали с консульства в Пшемысле

Флаг Украины пятый раз с начала года сорвали с почетного консульства в Пшемысле

© Фото : Vasyl Bodnar/XФлаг Украины сорвали с почетного консульства страны в Пшемысле
Флаг Украины сорвали с почетного консульства страны в Пшемысле - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© Фото : Vasyl Bodnar/X
Флаг Украины сорвали с почетного консульства страны в Пшемысле
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАРШАВА, 27 окт – РИА Новости. Флаг Украины пятый раз с начала года сорвали с почетного консульства страны в Пшемысле, сообщил посол Украины Василий Боднар.
"Волна антиукраинского хейта в социальных сетях уже в очередной раз выливается в срывание украинского флага с почетного консульства Украины в Пшемысле", - написал Боднар на платформе Х.
Он отметил, что в этом году "это как минимум пятый акт публичного оскорбления флага в одном и том же месте".
Посол добавил, что "публично и дипломатическими каналами" просит польскую полицию и МИД "принять необходимые меры для поиска виновных и привлечения их к ответственности".
При этом комментарии к данной записи носят в основном негативный характер. Так, в одном из них послу напомнили, что недавно в Польше за шпионаж были задержаны двое граждан Украины. "А который раз в Польше попались украинские шпионы?" - спросил автор комментария. Другой пользователь спросил: "У вас что, в посольстве нет других проблем?".
Флаги Украины сняли с мэрии Парижа - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Флаги Украины сняли с мэрии Парижа
25 сентября, 15:27
 
В миреУкраинаПольша
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала