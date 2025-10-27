https://ria.ru/20251027/pshemysl-2050953767.html
Флаг Украины пятый раз сорвали с консульства в Пшемысле
Флаг Украины пятый раз с начала года сорвали с почетного консульства страны в Пшемысле, сообщил посол Украины Василий Боднар. РИА Новости, 27.10.2025
в мире, украина, польша
ВАРШАВА, 27 окт – РИА Новости. Флаг Украины пятый раз с начала года сорвали с почетного консульства страны в Пшемысле, сообщил посол Украины Василий Боднар.
"Волна антиукраинского хейта в социальных сетях уже в очередной раз выливается в срывание украинского флага с почетного консульства Украины
в Пшемысле", - написал Боднар
на платформе Х.
Он отметил, что в этом году "это как минимум пятый акт публичного оскорбления флага в одном и том же месте".
Посол добавил, что "публично и дипломатическими каналами" просит польскую полицию и МИД "принять необходимые меры для поиска виновных и привлечения их к ответственности".
При этом комментарии к данной записи носят в основном негативный характер. Так, в одном из них послу напомнили, что недавно в Польше
за шпионаж были задержаны двое граждан Украины. "А который раз в Польше попались украинские шпионы?" - спросил автор комментария. Другой пользователь спросил: "У вас что, в посольстве нет других проблем?".