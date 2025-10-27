Рейтинг@Mail.ru
В Роспотребнадзоре рассказали о профилактике респираторных заболеваний - РИА Новости, 27.10.2025
03:39 27.10.2025
В Роспотребнадзоре рассказали о профилактике респираторных заболеваний
В Роспотребнадзоре рассказали о профилактике респираторных заболеваний
Для профилактики респираторных заболеваний необходим полноценный сон, физическая активность, сбалансированное питание, употребление богатых витамином С... РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T03:39:00+03:00
2025-10-27T03:39:00+03:00
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Здоровье - Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Общество
В Роспотребнадзоре рассказали о профилактике респираторных заболеваний

Роспотребнадзор: в профилактике респираторных заболеваний важен полноценный сон

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Для профилактики респираторных заболеваний необходим полноценный сон, физическая активность, сбалансированное питание, употребление богатых витамином С продуктов, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Ежегодно в осенне-зимний период происходит подъем заболеваемости острыми респираторными заболеваниями (ОРЗ). Эта группа инфекционных болезней поражает дыхательную систему человека. ОРЗ могут быть вызваны вирусами, бактериями, реже грибками. Большая часть заболеваний имеет вирусный характер", - сообщили в ведомстве.
Там уточнили, что для профилактики респираторных заболеваний необходимо постараться исключить общение с людьми, у которых есть признаки заболевания: насморк, кашель, чихание. Также нужно регулярно и тщательно мыть руки с мылом.
"Регулярно обрабатывайте телефон антисептическими средствами. Старайтесь не касаться руками лица, находясь вне дома", - пояснили в пресс-службе.
В Роспотребнадзоре также рекомендовали проводить влажную уборку, регулярно проветривать помещение и больше времени проводить на свежем воздухе, при этом нужно одеваться по погоде.
"Кроме того, старайтесь придерживаться здорового образа жизни, включая полноценный сон, физическую активность, сбалансированное питание, употребление продуктов, богатых витамином С", - добавили там.
В ведомстве отметили, что самым эффективным средством профилактики гриппа является вакцинация, которая позволяет создать иммунную прослойку среди значительной части населения. Поскольку вирус гриппа постоянно меняется, вакцинироваться необходимо каждый год до начала подъема заболеваемости. Оптимальное время для прививки – сентябрь и октябрь.
"При появлении в семье больного нужно изолировать его от окружающих, выделить ему отдельные посуду и полотенце, чаще проветривать комнату и ежедневно проводить влажную уборку", - рассказали в Роспотребнадзоре.
