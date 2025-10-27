https://ria.ru/20251027/primore-2050817424.html
Три приморца предстанут перед судом за покушение на ветерана СВО
Три приморца предстанут перед судом за покушение на ветерана СВО - РИА Новости, 27.10.2025
Три приморца предстанут перед судом за покушение на ветерана СВО
Трое приморцев, обвиняемые в покушении на убийство и похищении ветерана СВО, предстанут перед судом, сообщает региональная прокуратура. РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T08:27:00+03:00
2025-10-27T08:27:00+03:00
2025-10-27T08:27:00+03:00
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:1006:2048:2158_1920x0_80_0_0_0829658e10de8edd8b5a153e5f1b89b4.jpg
https://ria.ru/20251025/primore-2050523957.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:962:2048:2498_1920x0_80_0_0_ec4e3c2dc924a5c537963c4470a483e6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия
Три приморца предстанут перед судом за покушение на ветерана СВО
Три приморца предстанут перед судом за покушение на убийства ветерана СВО
ВЛАДИВОСТОК, 27 окт - РИА Новости. Трое приморцев, обвиняемые в покушении на убийство и похищении ветерана СВО, предстанут перед судом, сообщает региональная прокуратура.
В местных Telegram-каналах ранее распространялась информация о том, что осенью 2024 года в Екатериновке ветерана СВО насильно увезли на окраину села и избили после того, как у него произошёл словесный конфликт с продавцом местного магазина. В марте 2025 года было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 126 УК РФ
. Во вторник СУСК сообщал, что расследование уголовного дела в отношении трёх мужчин завершено, они обвиняются в покушении на убийство местного жителя в селе Екатериновка (часть 3 статьи 30, пункты "в", "ж" части 2 статьи 105 УК РФ).
"В Приморье перед судом предстанут трое обвиняемых в покушении на убийство, сопряженном с похищением человека", - говорится в сообщении.
Установлено, что в ноябре 2024 года один из обвиняемых для разрешения конфликта привлек своего сына и родственника. Они поместили потерпевшего в автомобиль и вывезли на окраину населенного пункта, где поочередно нанесли ему не менее 20 ударов руками, ногами и битой по голове и телу.
Как сообщает надзорный орган, уголовное дело будет направлено в Партизанский районный суд для рассмотрения по существу.