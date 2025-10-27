Три приморца предстанут перед судом за покушение на ветерана СВО

"В Приморье перед судом предстанут трое обвиняемых в покушении на убийство, сопряженном с похищением человека", - говорится в сообщении.

Установлено, что в ноябре 2024 года один из обвиняемых для разрешения конфликта привлек своего сына и родственника. Они поместили потерпевшего в автомобиль и вывезли на окраину населенного пункта, где поочередно нанесли ему не менее 20 ударов руками, ногами и битой по голове и телу.