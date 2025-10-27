Рейтинг@Mail.ru
Суд приговорил основателя ChronoPay Врублевского к десяти годам колонии
15:51 27.10.2025 (обновлено: 16:01 27.10.2025)
Суд приговорил основателя ChronoPay Врублевского к десяти годам колонии
Суд приговорил основателя ChronoPay Врублевского к десяти годам колонии
Хамовнический суд Москвы назначил 10 лет колонии основателю ChronoPay Павлу Врублевскому по делу о хищениях на 536 тысяч рублей
Суд приговорил основателя ChronoPay Врублевского к десяти годам колонии

Суд назначил 10 лет колонии основателю ChronoPay Врублевскому за хищения

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкОснователь платежной системы ChronoPay Павел Врублевский в Хамовническом суде Москвы
Основатель платежной системы ChronoPay Павел Врублевский в Хамовническом суде Москвы - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Основатель платежной системы ChronoPay Павел Врублевский в Хамовническом суде Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы назначил 10 лет колонии основателю ChronoPay Павлу Врублевскому по делу о хищениях на 536 тысяч рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Назначить Врублевскому наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима со штрафом 1,5 млн рублей ", - огласила решение судья Марина Сырова.
До этого суд полгода откладывал дату приговора под разными предлогами.
Сотрудники ChronoPay Алексей Беляев и Матвей Ведяшкин и директор ООО "Вангуд" Надежда Акимова получили сроки от 4 до 8 лет. Ведяшкину суд назначил штраф в 50 тысяч рублей, остальным двоим - по одному миллиону. Акимова и Ведяшкин были взяты под стражу в зале суду.
Суд также удовлетворил в полном объеме гражданские иски и взыскал солидарно в пользу семи потерпевших 187 тысяч 737 рублей.
В прениях сторон прокурор просил назначить Врублевскому 12 лет колонии общего режима со штрафом в 2,5 миллиона рублей. Остальным фигурантам - от 7 до 10 лет колонии со штрафами от 50 тысяч до 2 миллионов рублей.
В зависимости от роли каждого фигурантам вменяются мошенничество организованной преступной группой; легализация денежных средств, полученных преступным путем; кража; неправомерный оборот средств платежей.
По версии МВД, Врублевский и его знакомые с 2019 года размещали в интернете заведомо недостоверную информацию с предложениями денежного вознаграждения за участие в опросах, а также за успешное прогнозирование курса валют и акций. Кроме того, они приглашали участвовать в биржевых торгах и других финансовых операциях, обещая существенную прибыль.
Как следует из материалов, фигуранты создали ООО "Вангуд" и открыли счета в нескольких банках. Под предлогами оплаты регистрации на интернет-площадках или комиссии за положенное денежное вознаграждение они через подконтрольный им ресурс для приема пожертвований в соцсетях и на стриминговых сервисах похитили денежные средства большого круга лиц, полагает следствие. По данным МВД, ущерб от действий фигурантов по четырем эпизодам составил 536 тысяч рублей.
Врублевский отверг обвинения, а статью об организации преступного сообщества назвал поводом держать его в СИЗО.
Врублевского в 2013 году Тушинский суд Москвы приговорил к 2,5 годам колонии за DDoS-атаку на конкурирующую платежную систему Assist, заключившую контракт с "Аэрофлотом". Нанятые бизнесменом хакеры в 2010 году вывели сайт Assist из строя, в итоге у "Аэрофлота" возникли сложности с продажей авиабилетов через интернет.
