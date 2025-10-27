Галявиев не стал обжаловать приговор в Верховном суде

МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Ильназ Галявиев, осужденный к пожизненному лишению свободы за убийство девяти человек в казанской гимназии в мае 2021 года, не стал обжаловать приговор в Верховном суде РФ, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Верховный суд Татарстана 13 апреля 2023 года назначил Галявиеву наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима со штрафом 200 тысяч рублей. Кроме того, суд частично удовлетворил требования потерпевших о компенсации морального вреда - на 22 миллиона рублей.

Приговор был обжалован защитой Галявиева. В августе того же года Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде оставил в силе пожизненный приговор Галявиеву, отклонив апелляционную жалобу.

У Галявиева, как указано в судебных документах, была возможность в течение 6 месяцев со дня вручения ему копии апелляционного определения от 7 августа 2023 года подать кассационную жалобу на приговор. Более того, суд апелляционной инстанции разъяснил Галявиеву порядок обращения в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда Российской Федерации, а также сообщил о праве ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела в ВС РФ.

Тем не менее, кассационная жалоба на приговор не подана до сих пор, сообщается в судебных материалах. В Верховном суде РФ РИА Новости заявили, что жалоба Галявиева или адвоката в интересах этого осужденного не поступала. Таким образом, срок на подачу кассационной жалобы истек.

В то же время, как рассказали РИА Новости опрошенные юристы, сроки подачи жалобы можно восстановить, но только в том случае, если они были пропущены по уважительной причине, например, в случае болезни.