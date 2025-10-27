Рейтинг@Mail.ru
Галявиев не стал обжаловать приговор в Верховном суде
27.10.2025
Галявиев не стал обжаловать приговор в Верховном суде
Галявиев не стал обжаловать приговор в Верховном суде
Ильназ Галявиев, осужденный к пожизненному лишению свободы за убийство девяти человек в казанской гимназии в мае 2021 года, не стал обжаловать приговор в... РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T03:04:00+03:00
2025-10-27T06:10:00+03:00
2025
происшествия, россия, нижний новгород, казань, ильназ галявиев
Происшествия, Россия, Нижний Новгород, Казань, Ильназ Галявиев
Галявиев не стал обжаловать приговор в Верховном суде

Галявиев, напавший на школу в Казани, не стал обжаловать приговор в ВС РФ

МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Ильназ Галявиев, осужденный к пожизненному лишению свободы за убийство девяти человек в казанской гимназии в мае 2021 года, не стал обжаловать приговор в Верховном суде РФ, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Верховный суд Татарстана 13 апреля 2023 года назначил Галявиеву наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима со штрафом 200 тысяч рублей. Кроме того, суд частично удовлетворил требования потерпевших о компенсации морального вреда - на 22 миллиона рублей.
Массовый убийца Галявиев рассчитывал взрывом разрушить школу в Казани
2 февраля, 05:47
Массовый убийца Галявиев рассчитывал взрывом разрушить школу в Казани
2 февраля, 05:47
Приговор был обжалован защитой Галявиева. В августе того же года Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде оставил в силе пожизненный приговор Галявиеву, отклонив апелляционную жалобу.
У Галявиева, как указано в судебных документах, была возможность в течение 6 месяцев со дня вручения ему копии апелляционного определения от 7 августа 2023 года подать кассационную жалобу на приговор. Более того, суд апелляционной инстанции разъяснил Галявиеву порядок обращения в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда Российской Федерации, а также сообщил о праве ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела в ВС РФ.
Тем не менее, кассационная жалоба на приговор не подана до сих пор, сообщается в судебных материалах. В Верховном суде РФ РИА Новости заявили, что жалоба Галявиева или адвоката в интересах этого осужденного не поступала. Таким образом, срок на подачу кассационной жалобы истек.
В то же время, как рассказали РИА Новости опрошенные юристы, сроки подачи жалобы можно восстановить, но только в том случае, если они были пропущены по уважительной причине, например, в случае болезни.
В мае 2021 года в Казани 19-летний Ильназ Галявиев устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учителей, еще 24 человека пострадали. Галявиев был задержан.
Суд признал напавшего на казанскую школу исключительно опасным для общества
30 января, 23:49
Суд признал напавшего на казанскую школу исключительно опасным для общества
30 января, 23:49
 
ПроисшествияРоссияНижний НовгородКазаньИльназ Галявиев
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
