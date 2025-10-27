Рейтинг@Mail.ru
Президент Бразилии призвал к переговорам по Украине - РИА Новости, 27.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 27.10.2025 (обновлено: 12:22 27.10.2025)
https://ria.ru/20251027/prezident-2050814550.html
Президент Бразилии призвал к переговорам по Украине
Президент Бразилии призвал к переговорам по Украине - РИА Новости, 27.10.2025
Президент Бразилии призвал к переговорам по Украине
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва призвал к переговорам по Украине, а также заявил о готовности Бразилии помочь в урегулировании, передает... РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T08:00:00+03:00
2025-10-27T12:22:00+03:00
в мире
россия
сша
украина
дональд трамп
бразилия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050883673_0:119:3072:1847_1920x0_80_0_0_302f503530be3ed1c592846813d7d2bd.jpg
https://ria.ru/20251026/peskov-2050703084.html
https://ria.ru/20251027/tramp-2050724792.html
россия
сша
украина
бразилия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050883673_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_708ae0fdf715f02fd35434dc82698751.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, бразилия
В мире, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Бразилия
Президент Бразилии призвал к переговорам по Украине

Президент Бразилии Лула да Силва призвал к переговорам по Украине

© Getty Images / Andrew HarnikПрезидент Бразилии Лула да Силва
Президент Бразилии Лула да Силва - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© Getty Images / Andrew Harnik
Президент Бразилии Лула да Силва
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КУАЛА-ЛУМПУР, 27 окт — РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва призвал к переговорам по Украине, а также заявил о готовности Бразилии помочь в урегулировании, передает корреспондент РИА Новости.
"Я ещё не говорил (президенту США Дональду Трампу - ред.), но скоро скажу: я думаю, мы тоже можем помочь закончить конфликт на Украине. Потому что, на мой взгляд, он уже достиг точки зрелости. Война идёт уже три года, и (президент России Владимир - ред.) Путин знает, чего хочет, (Владимир - ред.) Зеленский знает, чего хочет — все всё понимают. Осталось перенести это на переговорный стол. Думаю, пришло время завершить эту войну", - заявил президент Бразилии на полях саммита АСЕАН в Малайзии.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Песков назвал истерику ЕС причиной паузы в переговорах по Украине
Вчера, 13:35
Президенты России и США в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Ранее Путин не раз подчеркивал, что для долгосрочного урегулирования украинского кризиса должны быть устранены его первопричины.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Трамп сделал очень рискованный шаг
08:00
 
В миреРоссияСШАУкраинаДональд ТрампБразилия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала