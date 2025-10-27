Президент Бразилии призвал к переговорам по Украине

КУАЛА-ЛУМПУР, 27 окт — РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва призвал к переговорам по Украине, а также заявил о готовности Бразилии помочь в урегулировании, передает корреспондент РИА Новости.
"Я ещё не говорил (президенту США Дональду Трампу - ред.), но скоро скажу: я думаю, мы тоже можем помочь закончить конфликт на Украине. Потому что, на мой взгляд, он уже достиг точки зрелости. Война идёт уже три года, и (президент России Владимир - ред.) Путин знает, чего хочет, (Владимир - ред.) Зеленский знает, чего хочет — все всё понимают. Осталось перенести это на переговорный стол. Думаю, пришло время завершить эту войну", - заявил президент Бразилии на полях саммита АСЕАН в Малайзии.
Президенты России и США в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Ранее Путин не раз подчеркивал, что для долгосрочного урегулирования украинского кризиса должны быть устранены его первопричины.