Более 58 тысяч заявок подали на второй сезон "Россия – страна возможностей"

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Более 58 тысяч человек из России и еще 58 стран мира, подали заявки на второй сезон премии президентской платформы "Россия – страна возможностей" (РСВ) за месяц, сообщили в пресс-службе РСВ.

"Заявочная кампания второго сезона Премии Президентской платформы "Россия – страна возможностей" стартовала 26 сентября 2025 года. За месяц на Премию было подано более 58 тысяч заявок от активных граждан старше 18 лет, живущих в России и в 58 странах мира. Среди них и самый опытный заявитель – ему на момент подачи заявки исполнилось 90 лет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в числе претендентов – педагоги и предприниматели, экологи и ученые, представители культуры, спорта, медиа и бизнеса. Больше всего заявок поступило в номинациях "Образование", "Культура" и "Добрые дела".

"Более 58 тысяч человек подали заявки на второй сезон Премии – и это всё люди, которые создают возможности для других. Их деятельность уже формирует позитивные изменения, улучшает жизнь вокруг и вдохновляет на новые инициативы. С каждым годом сообщество Премии становится сильнее. Уверен, что в финал выйдут лучшие", – приводят в пресс-службе слова первого заместителя генерального директора президентской платформы "Россия – страна возможностей" Геннадия Гурьянова.

В пресс-службе добавили, что на данный момент заявки проходят технический отбор. К следующему этапу допускаются только те претенденты, которые выполнили все технические условия. После их заявки передадут экспертному совету, состоящему из 268 человек – представителей науки, бизнеса, культуры, спорта и общественных организаций.

Отмечается, что эксперты определят 100 анкет финалистов, которые выйдут в этап народного голосования, которое будет проводиться в национальном мессенджере Max. Итоговая оценка будет определяться на основе результатов экспертной оценки и места в рейтинге народного голосования.