Форум женщин-предпринимателей соберет в Иркутске более 500 участниц
12:03 27.10.2025
Форум женщин-предпринимателей соберет в Иркутске более 500 участниц
Форум женщин-предпринимателей соберет в Иркутске более 500 участниц
Четвертый межрегиональный форум женщин-предпринимателей пройдет в Иркутске 12 ноября, планируется, что он соберет более 500 участниц
Форум женщин-предпринимателей соберет в Иркутске более 500 участниц

Межрегиональный форум женщин-предпринимателей состоится в Иркутске 12 ноября

© iStock.com / PeopleImagesЖенщина-предприниматель
Женщина-предприниматель - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© iStock.com / PeopleImages
Женщина-предприниматель. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Четвертый межрегиональный форум женщин-предпринимателей пройдет в Иркутске 12 ноября, планируется, что он соберет более 500 участниц, сообщает пресс-служба правительства Прибайкалья.
Участие в мероприятии примут представители десяти регионов России, а также делегация из Китая.
Организацией форума занимаются региональное отделение Союза женщин России, центр "Мой бизнес" и торгово-промышленная палата региона. Мероприятие проходит при поддержке правительства Иркутской области и Общественной палаты. Оно проводится в рамках реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин до 2030 года и национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".
По данным пресс-службы, целью форума является создание системы поддержки женщин в бизнесе. В центре дискуссии будут такие темы, как развитие наставничества, расширение доступа к финансированию и новым рынкам, а также формирование современных моделей лидерства. Особое внимание в этом году уделят международному сотрудничеству — так, в программу включены деловые переговоры между предпринимателями с китайской делегацией.
"Форум – это не просто событие, а пространство силы и поддержки, где каждая женщина может найти вдохновение, партнеров и уверенность в своих идеях", – приводит пресс-служба слова председателя Иркутского отделения Союза женщин России Галины Терентьевой.
Она также отметила, что женщины сегодня не только создают рабочие места, но и формируют новую культуру бизнеса.
"Мы наблюдаем, как женщины выходят за рамки привычного, создавая бизнес, который меняет жизнь к лучшему не только их семей, но и целых сообществ. Центр "Мой Бизнес" является надежным партнером для предпринимательниц Приангарья на этом пути", – прокомментировала директор регионального центра "Мой Бизнес" Диляра Окладникова.
Она подчеркнула, что центр предоставляет инструменты для старта и развития, включая федеральные и региональные обучающие программы, акселераторы, консультации с наставниками, помощь в поиске финансирования и выходе на новые рынки.
В рамках деловой программы участницы смогут присоединиться к одной из трех тематических секций: "Женский путь к экономической активности: профессиональный рост, делегирование и цифровизация"; "Молодежное предпринимательство: новые возможности и лидерство молодых предпринимательниц"; "Международное сотрудничество. Бизнес-партнеры: практическое взаимодействие с зарубежными коллегами и экспортные перспективы".
На форуме также будет организована выставка локальных брендов Приангарья, где участницы смогут установить новые деловые контакты. Участие в мероприятии бесплатное.
Заголовок открываемого материала