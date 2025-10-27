Форум женщин-предпринимателей соберет в Иркутске более 500 участниц

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Четвертый межрегиональный форум женщин-предпринимателей пройдет в Иркутске 12 ноября, планируется, что он соберет более 500 участниц, сообщает пресс-служба правительства Прибайкалья.

Участие в мероприятии примут представители десяти регионов России, а также делегация из Китая.

Организацией форума занимаются региональное отделение Союза женщин России, центр "Мой бизнес" и торгово-промышленная палата региона. Мероприятие проходит при поддержке правительства Иркутской области и Общественной палаты. Оно проводится в рамках реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин до 2030 года и национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".

По данным пресс-службы, целью форума является создание системы поддержки женщин в бизнесе. В центре дискуссии будут такие темы, как развитие наставничества, расширение доступа к финансированию и новым рынкам, а также формирование современных моделей лидерства. Особое внимание в этом году уделят международному сотрудничеству — так, в программу включены деловые переговоры между предпринимателями с китайской делегацией.

"Форум – это не просто событие, а пространство силы и поддержки, где каждая женщина может найти вдохновение, партнеров и уверенность в своих идеях", – приводит пресс-служба слова председателя Иркутского отделения Союза женщин России Галины Терентьевой.

Она также отметила, что женщины сегодня не только создают рабочие места, но и формируют новую культуру бизнеса.

"Мы наблюдаем, как женщины выходят за рамки привычного, создавая бизнес, который меняет жизнь к лучшему не только их семей, но и целых сообществ. Центр "Мой Бизнес" является надежным партнером для предпринимательниц Приангарья на этом пути", – прокомментировала директор регионального центра "Мой Бизнес" Диляра Окладникова.

Она подчеркнула, что центр предоставляет инструменты для старта и развития, включая федеральные и региональные обучающие программы, акселераторы, консультации с наставниками, помощь в поиске финансирования и выходе на новые рынки.

В рамках деловой программы участницы смогут присоединиться к одной из трех тематических секций: "Женский путь к экономической активности: профессиональный рост, делегирование и цифровизация"; "Молодежное предпринимательство: новые возможности и лидерство молодых предпринимательниц"; "Международное сотрудничество. Бизнес-партнеры: практическое взаимодействие с зарубежными коллегами и экспортные перспективы".