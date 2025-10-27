ВСУ потеряли почти всю группу штурмовиков 225-го полка в Сумской области

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Украинская армия провалила контратаку в Сумской области, потеряв большую часть штурмовой группы 225-го полка, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Для проведения контратаки ВСУ задействовали подразделения 225-го отдельного штурмового. В ходе отражения атаки уничтожено до 80 процентов штурмовой группы врага, остальные отступили на сходные позиции", — сказал собеседник агентства.
В Сумской и Харьковской областях действует группировка войск "Север". Только за последние сутки ее бойцы поразили украинские позиции в нескольких населенных пунктах. Потери ВСУ превысили 190 человек.
В силовых структурах уточнили, что бойцы 120-й бригады территориальной обороны массово дезертируют, потому что украинское командование решило передать их в распоряжение 57-й мотопехотной бригады в попытках удержать позиции в Волчанске.
Намечается пять котлов: что происходит на фронтах СВО
25 октября, 08:00
Российские войска создали в Сумской области зону безопасности глубиной от восьми до 12 километров. По словам президента Владимира Путина, это стало результатом нападения Украины на Курскую область и последующего увеличения линии фронта на две тысячи километров.
Он подчеркнул, что у России нет задачи взять Сумы, но нельзя исключать такую возможность, действия армии продиктованы логикой развития конфликта.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18