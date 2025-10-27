В Сумской и Харьковской областях действует группировка войск "Север". Только за последние сутки ее бойцы поразили украинские позиции в нескольких населенных пунктах. Потери ВСУ превысили 190 человек.

В силовых структурах уточнили, что бойцы 120-й бригады территориальной обороны массово дезертируют, потому что украинское командование решило передать их в распоряжение 57-й мотопехотной бригады в попытках удержать позиции в Волчанске .