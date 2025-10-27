Польша строит три фабрики по производству снарядов

При этом он утверждает, что Польша будет иметь производство боеприпасов, независимое от внешних поставщиков.

"Легко купить компоненты сделать сборку и предложить это армии. В то же время интерес государства состоит в том, чтобы иметь на месте независимое производство боеприпасов, чтобы нам не угрожало прерывание цепочки поставок", - сказал Голота.