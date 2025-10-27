Рейтинг@Mail.ru
Польша строит три фабрики по производству снарядов - РИА Новости, 27.10.2025
20:25 27.10.2025
Польша строит три фабрики по производству снарядов
Польша строит три фабрики по производству снарядов
польша, ярослав качиньский, право и справедливость, в мире
Польша, Ярослав Качиньский, Право и справедливость, В мире
Флаг Польши. Архивное фото
ВАРШАВА, 27 окт – РИА Новости. Польша строит три фабрики по производству крупнокалиберных снарядов, сообщил заместитель министра государственных активов республики Конрад Голота в эфире радиостанции RMF FM.
"Мой любимый пример – это снаряды 155 миллиметров. В 2016-2022 годах во время правления PiS (партия "Право и справедливость Ярослава Качиньского – ред.) производство составляло в среднем 5 тысяч штук в год, ибо таков был заказ со стороны армии. Мы строим три фабрики боеприпасов, которые должны достигнуть объема 150—180 тысяч в год. Это рост производства в 30-35 раз", - сказал Голота.
Он уточнил, что строящиеся фабрики должны начать работу через 2,5 года.
"Это будут польские фабрики. Польша имела не все технологии. Мы не делаем в Польше некоторых порохов, не имели некоторых элементов. Но мы приобрели такие производственные линии и технологии, чтобы через 2,5 года быть в состоянии производить боеприпасы в Польше от "а" до "я", - сказал замминистра.
При этом он утверждает, что Польша будет иметь производство боеприпасов, независимое от внешних поставщиков.
"Легко купить компоненты сделать сборку и предложить это армии. В то же время интерес государства состоит в том, чтобы иметь на месте независимое производство боеприпасов, чтобы нам не угрожало прерывание цепочки поставок", - сказал Голота.
ПольшаЯрослав КачиньскийПраво и справедливостьВ мире
 
 
Заголовок открываемого материала