Власти Швеции готовят брошюру на случай войны для компаний, пишет Politico
27.10.2025
Власти Швеции готовят брошюру на случай войны для компаний, пишет Politico
Власти Швеции впервые готовят брошюру на случай кризиса или войны для предприятий, аналогичную той, что ранее распространили среди домохозяйств, сообщает Politico
швеция
2025
Politico: власти Швеции впервые готовят брошюру на случай войны для предприятий
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Власти Швеции впервые готовят брошюру на случай кризиса или войны для предприятий, аналогичную той, что ранее распространили среди домохозяйств, сообщает в понедельник издание Politico.
"Семь лет назад Швеция
попала в мировые заголовки с брошюрой "На случай кризиса или войны", разосланной всем домохозяйствам страны… Теперь Швеция снова впереди всех, на этот раз с брошюрой о готовности для бизнеса", - говорится в сообщении.
Как уточняет издание, европейские компании получают обновленную информацию от властей, некоторые предприятия проводят учения по кризисному управлению для своих сотрудников, однако общенационального руководства по готовности для предприятий еще не было создано.
По словам издания, новые инструкции шведского управления по чрезвычайным ситуациям будут содержать те же рекомендации, что и выпущенная в 2024 году брошюра для населения.
Согласно информации на сайте управления по ЧС, брошюру планируется распространить в начале 2026 года.
В ноябре 2024 года шведские власти распространили среди населения обновленную брошюру "На случай кризиса или войны", которая включает общие сведения о военной и гражданской обороне, военной службе, инструкции о системах оповещения населения, звуковых сигналах на случай различных опасностей, укрытиях и необходимом запасе продовольствия, чтобы прожить неделю в автономном режиме.