Рейтинг@Mail.ru
Новые поиски пропавшей семьи в Красноярском крае не дали результатов - РИА Новости, 27.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:18 27.10.2025 (обновлено: 12:02 27.10.2025)
https://ria.ru/20251027/poiski-2050809491.html
Новые поиски пропавшей семьи в Красноярском крае не дали результатов
Новые поиски пропавшей семьи в Красноярском крае не дали результатов - РИА Новости, 27.10.2025
Новые поиски пропавшей семьи в Красноярском крае не дали результатов
Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда "Спасатель" за воскресенье обследовали 9 квадратных километров тайги при поисках пропавшей в турпоходе в... РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T06:18:00+03:00
2025-10-27T12:02:00+03:00
происшествия
красноярский край
партизанский район
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2046991807_0:142:1280:862_1920x0_80_0_0_0f0237f982d22d00067473fe4ea7f8c3.jpg
https://ria.ru/20251021/poiski-2049546126.html
https://ria.ru/20251025/semya-2050535957.html
красноярский край
партизанский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2046991807_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_3cd0055c513dc35599cde9ec1769a516.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, красноярский край, партизанский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярский край, Партизанский район, Следственный комитет России (СК РФ)
Новые поиски пропавшей семьи в Красноярском крае не дали результатов

При поисках семьи Усольцевых обследовали девять квадратных километров тайги

© Фото : ГУ МЧС России по Красноярскому краюСотрудники МЧС во время поисково-спасательных работ в Красноярском крае
Сотрудники МЧС во время поисково-спасательных работ в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© Фото : ГУ МЧС России по Красноярскому краю
Сотрудники МЧС во время поисково-спасательных работ в Красноярском крае
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОЯРСК, 27 окт – РИА Новости. Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда "Спасатель" за воскресенье обследовали 9 квадратных километров тайги при поисках пропавшей в турпоходе в конце сентября семьи Усольцевых, поиски результатов не дали, сообщает пресс-служба краевого учреждения.
"Краевые спасатели совместно с сотрудниками МВД и Следственного комитета (26 октября - ред.) продолжили поиски пропавшей семьи Усольцевых в Партизанском районе. В результате совместных действий за сутки обследовано 9 квадратных километров горно-таежной местности. Пропавшие не найдены", - говорится в сообщении.
Поиск пропавших в турпоходе семьи Усольцевых из Красноярска - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Поиски семьи Усольцевых стали самыми масштабными в Красноярском крае
21 октября, 11:34
Ранее в краевом учреждении "Спасатель" сообщили, что спасатели вновь отправились на поиски по заявке полиции. За пятницу и субботу они обследовали 14 квадратных километров таежной местности.
Семья Усольцевых потерялась недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября. МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярском крае во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. Очевидцы видели, как двое взрослых с ребенком с туристическими рюкзаками начинали маршрут в сторону Кутурчинского белогорья. По факту безызвестного исчезновения туристов возбуждено уголовное дело органами следственного управления СК.
Две недели назад, 12 октября, активные поискизавершились. Они перешли в режим точечных задач: теперь ими занимаются профессионалы и аттестованные спасатели, выполняя задачи координатора. В региональном отделении "ЛизаАлерт" поиски Усольцевых назвали как самые масштабные и сложные в истории Красноярского края.
Сотрудники МЧС во время поисково-спасательных работ в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Появились подробности о поисках семьи, пропавшей в Красноярском крае
25 октября, 09:11
 
ПроисшествияКрасноярский крайПартизанский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала