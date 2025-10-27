Новые поиски пропавшей семьи в Красноярском крае не дали результатов

Сотрудники МЧС во время поисково-спасательных работ в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 27 окт – РИА Новости. Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда "Спасатель" за воскресенье обследовали 9 квадратных километров тайги при поисках пропавшей в турпоходе в конце сентября семьи Усольцевых, поиски результатов не дали, сообщает пресс-служба краевого учреждения.

"Краевые спасатели совместно с сотрудниками МВД и Следственного комитета (26 октября - ред.) продолжили поиски пропавшей семьи Усольцевых в Партизанском районе . В результате совместных действий за сутки обследовано 9 квадратных километров горно-таежной местности. Пропавшие не найдены", - говорится в сообщении.

Ранее в краевом учреждении "Спасатель" сообщили, что спасатели вновь отправились на поиски по заявке полиции. За пятницу и субботу они обследовали 14 квадратных километров таежной местности.

Семья Усольцевых потерялась недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября. МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярском крае во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. Очевидцы видели, как двое взрослых с ребенком с туристическими рюкзаками начинали маршрут в сторону Кутурчинского белогорья. По факту безызвестного исчезновения туристов возбуждено уголовное дело органами следственного управления СК