10:20 27.10.2025 (обновлено: 10:25 27.10.2025)
На Урале возбудили дело после подзатыльника школьнику от учителя
На Урале возбудили дело после подзатыльника школьнику от учителя

В Челябинской области возбудили дело после подзатыльника школьнику от учителя

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкУчебный класс
Учебный класс - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
Учебный класс. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 27 окт – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело после того, как учитель в школе в городе Троицк Челябинской области дважды дал школьнику подзатыльник, сообщило региональное СУСК РФ.
По данным СУСК, в ходе мониторинга средств массовой информации и социальных сетей выявлена публикация с видео, согласно которому в одном из образовательных учреждений села Берлин Троицкого района педагог наносит два удара по голове девятилетнему мальчику.
"По данному факту следователем следственного отдела по городу Троицк СУ СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)", - говорится в сообщении.
Следователем СК России устанавливаются все обстоятельства произошедшего, также в ходе следствия будет дана правовая оценка действиям (бездействию) руководства образовательного учреждения, отмечает СУСК.
Школьный класс - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
В Приморье уволили учителя, спровоцировавшую травлю ученика
21 мая, 02:52
 
ПроисшествияТроицкЧелябинская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
