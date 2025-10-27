"Если завтра война". Запад в ужасе от надвигающейся угрозы

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости, Давид Нармания. Европа активно готовится к войне с Россией. Сроки называют разные, но большинство западных прогнозов сходятся в том, что конфликт может начаться уже в этом десятилетии. Однако на Западе бьют тревогу — даже наиболее сильные европейские армии сталкиваются с серьезными трудностями. О том, как эти проблемы планируют решать, — в материале РИА Новости.

Что-то не хочется

"Немецкие военные будут готовы убивать русских солдат", — рапортовал еще в июле министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью Financial Times. Тогда же глава правительства Германии Фридрих Мерц заявил, что вооруженные силы страны станут армией, которая "послужит образцом для всего альянса". Однако простые граждане, судя по всему, оптимизма политиков не разделяют.

Как сообщают немецкие СМИ, число отказников от военной службы бьет рекорды за последние 14 лет. К концу августа в Центр карьеры бундесвера поступило 3257 заявлений об увольнении по соображениям совести. В сравнении с предыдущим годом статистика пусть и тревожная для Берлина, но не критичная — за восемь месяцев 2025-го этот показатель на 9,2% превышает итоги за весь 2024-й.

© AP Photo / Henry Nicholls Солдаты бундесвера © AP Photo / Henry Nicholls Солдаты бундесвера

Подлинная суть проблемы вскрывается, если рассмотреть ситуацию на более длительной дистанции. В этом случае динамика для бундесвера становится гораздо хуже. Резкий рост числа заявлений совпал с началом украинского конфликта — в 2021-м их было всего 200. Потом показатель постоянно увеличивался:

2022-й — 1100 заявлений;

2022-й — 1100 заявлений; 2023-й — 1609;

2023-й — 1609; 2024-й — 2998.

Нынешние три с лишним тысячи рискуют стать антирекордом с 2011-го, когда бундесвер полностью перешел на контрактную основу.

"Все в ружье!"

Писториус уже тогда выступал с критикой отказа от воинской повинности. А сейчас вместе с Мерцем они затевают масштабную реформу армии, которая, среди прочего, предусматривает частичное возвращение срочной службы.

В Берлине рассчитывают радикально нарастить численность вооруженных сил: с нынешних 180 тысяч до 260 тысяч солдат и офицеров. А число резервистов поднять более чем в три раза — с 60 до 200 тысяч.

Согласно проекту, на "срочку" немцы отправятся добровольно: мужчины по достижении 18 лет должны пройти обязательное анкетирование на предмет желания и способности служить в армии. Для женщин эта мера была опциональной. Планировалось также увеличить зарплаты для военнослужащих примерно на 80% — чтобы получали не менее двух тысяч евро после уплаты налогов. Однако затем этой меры Мерцу и его сторонникам из ХДС показалось недостаточно.

© AP Photo / Matthias Rietschel Солдаты армии бундесвера © AP Photo / Matthias Rietschel Солдаты армии бундесвера

На прошлой неделе после консультаций ХДС и СДПГ подготовили вариант законопроекта, который предполагает, что в случае нехватки добровольцев в армию призывали бы по жребию. Однако часть СДПГ считает такое решение недопустимым, а сам Писториус — нереалистичным.

Пока в бундестаг решили вернуть первую версию, предложенную Писториусом.

Мнения самих немцев по этому вопросу разделяются. По данным одного из последних соцопросов, проведенных компанией Forsa, 54% граждан выступают за возвращение повинности, 41% — против. Среди тех, кого подобные перемены затронут напрямую (возрастная группа 18-29 лет), ситуация обратная — против 63 процента.

Перемены на острове

В Британии также затеяли масштабную военную реформу.

"Мы переходим к состоянию готовности к войне, что станет главной целью наших вооруженных сил, — заявлял премьер-министр Кир Стармер в июне. — Когда нам напрямую угрожают государства, обладающие передовыми вооруженными силами, самый эффективный способ их сдерживания — быть готовыми и показывать, что мы способны обеспечить мир с помощью силы".

© Фото : UK MOD © Crown copyright / Corporal C Eden Британские военнослужащие © Фото : UK MOD © Crown copyright / Corporal C Eden Британские военнослужащие

Речь, как несложно догадаться, о России . В докладе Strategic Defence Review она названа "непосредственной и насущной угрозой".

Изменения, которые ждут Британию, основаны на пяти принципах:

NATO First — Лондон должен занять лидирующие позиции в альянсе, который станет главным инструментом обеспечения европейской безопасности;

NATO First — Лондон должен занять лидирующие позиции в альянсе, который станет главным инструментом обеспечения европейской безопасности; Переход к готовности к боевым действиям — необходимо создать более сильные "интегрированные" вооруженные силы, оснащенные должным образом для ведения войны в будущем;

Переход к готовности к боевым действиям — необходимо создать более сильные "интегрированные" вооруженные силы, оснащенные должным образом для ведения войны в будущем; Двигатель роста — развитие британских вооруженных сил должно стать локомотивом для экономики за счет создания рабочих мест и сотрудничества с бизнесом;

Двигатель роста — развитие британских вооруженных сил должно стать локомотивом для экономики за счет создания рабочих мест и сотрудничества с бизнесом; "Инновации за счет украинских уроков" — британцы должны освоить опыт использования дронов и "цифровой войны", накопленный за время конфликта на Украине;

"Инновации за счет украинских уроков" — британцы должны освоить опыт использования дронов и "цифровой войны", накопленный за время конфликта на Украине; Общенациональный подход — общество должно принимать прямое участие в обеспечении собственной безопасности.

В наземной компоненте Лондон решил руководствоваться формулой "20-40-40", при которой на 20% боеспособность обеспечивается за счет привычной военной техники, управляемой людьми, на 40% — за счет "истощаемой" безэкипажной техники многоразового использования, и еще на 40% — за счет одноразовых боеприпасов, высокоточных вооружений и дронов-камикадзе.

Что делать дальше

"Эта перебалансировка — долгожданный шаг, — отмечает Хэмиш Манделл, эксперт из британского Королевского объединенного института оборонных исследований ( RUSI ). — Но она оставляет открытым один щекотливый вопрос: что произойдет, если эти 20 процентов будут повреждены, уничтожены или убиты?"

По его мнению, Британия делает слишком сильный акцент на том, чтобы выдержать первый этап войны. Но если конфликт затянется, поражения будет трудно избежать.

"Несмотря на четкое понимание необходимости повышения боевой мощи в будущем, крайне мало обстоятельств говорит о том, что у Великобритании есть план ведения войны продолжительностью более нескольких недель", — считает он.

Манделл подчеркивает, что затяжной конфликт потребует не только хорошо подготовленного первого эшелона войск — необходимы также второй и третий эшелоны, которые могли бы обеспечить восполнение потерь как в живой силе, так и в технике.

И здесь обнаруживаются проблемы: действующих военнослужащих в британской армии втрое больше, чем резервистов. Это значит, что заменить выбывших в войне будет некому, а ресурсов для проведения мобилизационного развертывания попросту нет.

При этом нынешняя численность британской армии тоже не впечатляет — всего около 76 тысяч человек.

Проблема, однако, не только в численности войск, предупреждает Манделл.

"Необходимо решить более широкий вопрос глубины обороны. Для этого необходимы запасы, возможности промышленного роста и замены потерь, а также обновленная правовая база для мобилизации", — перечисляет он.

По его мнению, Британия слишком сфокусирована на том, чтобы одержать победу в первой битве возможной войны, но совершенно не готова к тому, что конфликт после этого продолжится.