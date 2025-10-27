Свыше 5 тысяч предпринимателей получили господдержку в Ростовской области

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Более 5 тысяч предпринимателей и желающих открыть свое дело получили господдержку в центрах "Мой бизнес" Ростовской области в 2025 году, сообщает пресс-служба правительства региона.

Всего в этом году было оказано более 9 тысяч различных услуг — от бесплатных консультаций, обучения, регистрации бизнеса до льготного финансирования.

Все ключевые институты развития малого и среднего предпринимательства Ростовской области объединены в формате "одного окна" в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". В центрах предприниматели могут получить услуги Ростовского регионального агентства поддержки предпринимательства, региональной лизинговой компании, Гарантийного фонда, центра поддержки экспорта и агентства инноваций региона.

"За годы работы центры "Мой бизнес" оказали более 56 тысяч экспертных консультаций по налогообложению, трудовому законодательству, интеллектуальной собственности, юридическим и другим вопросам, помогли разработать свыше 2,2 тысячи бизнес-планов и зарегистрировать более 3 тысяч новых бизнесов", — приводит пресс-служба слова министра экономического развития Ростовской области Павла Павлова.