Свыше 5 тысяч предпринимателей получили господдержку в Ростовской области
14:00 27.10.2025 (обновлено: 14:01 27.10.2025)
Свыше 5 тысяч предпринимателей получили господдержку в Ростовской области
Свыше 5 тысяч предпринимателей получили господдержку в Ростовской области

Более 5 тыс предпринимателей получили поддержку в Ростовской области в 2025 году

Девушка подписывает документы в кабинете
Девушка подписывает документы в кабинете - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© iStock.com / Pheelings Media
Девушка подписывает документы в кабинете. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Более 5 тысяч предпринимателей и желающих открыть свое дело получили господдержку в центрах "Мой бизнес" Ростовской области в 2025 году, сообщает пресс-служба правительства региона.
Всего в этом году было оказано более 9 тысяч различных услуг — от бесплатных консультаций, обучения, регистрации бизнеса до льготного финансирования.
Все ключевые институты развития малого и среднего предпринимательства Ростовской области объединены в формате "одного окна" в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". В центрах предприниматели могут получить услуги Ростовского регионального агентства поддержки предпринимательства, региональной лизинговой компании, Гарантийного фонда, центра поддержки экспорта и агентства инноваций региона.
"За годы работы центры "Мой бизнес" оказали более 56 тысяч экспертных консультаций по налогообложению, трудовому законодательству, интеллектуальной собственности, юридическим и другим вопросам, помогли разработать свыше 2,2 тысячи бизнес-планов и зарегистрировать более 3 тысяч новых бизнесов", — приводит пресс-служба слова министра экономического развития Ростовской области Павла Павлова.
Он также отметил, что объем льготной микрофинансовой поддержки с 2019 года превысил 9 миллиардов рублей, которые предприниматели на льготных условиях инвестировали в развитие своих компаний.
