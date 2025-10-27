https://ria.ru/20251027/podderzhka-2050933461.html
Свыше 5 тысяч предпринимателей получили господдержку в Ростовской области
Свыше 5 тысяч предпринимателей получили господдержку в Ростовской области - РИА Новости, 27.10.2025
Свыше 5 тысяч предпринимателей получили господдержку в Ростовской области
Более 5 тысяч предпринимателей и желающих открыть свое дело получили господдержку в центрах "Мой бизнес" Ростовской области в 2025 году, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T14:00:00+03:00
2025-10-27T14:00:00+03:00
2025-10-27T14:01:00+03:00
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944345241_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a66fe1f788b1c262c963ac24db1a9735.jpg
https://ria.ru/20251027/predprinimatel-2050871492.html
https://ria.ru/20251024/moskva-2050216532.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944345241_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_aafdb6a7d215573364969b7d9c7c5e1e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
Свыше 5 тысяч предпринимателей получили господдержку в Ростовской области
Более 5 тыс предпринимателей получили поддержку в Ростовской области в 2025 году
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Более 5 тысяч предпринимателей и желающих открыть свое дело получили господдержку в центрах "Мой бизнес" Ростовской области в 2025 году, сообщает пресс-служба правительства региона.
Всего в этом году было оказано более 9 тысяч различных услуг — от бесплатных консультаций, обучения, регистрации бизнеса до льготного финансирования.
Все ключевые институты развития малого и среднего предпринимательства Ростовской области объединены в формате "одного окна" в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". В центрах предприниматели могут получить услуги Ростовского регионального агентства поддержки предпринимательства, региональной лизинговой компании, Гарантийного фонда, центра поддержки экспорта и агентства инноваций региона.
"За годы работы центры "Мой бизнес" оказали более 56 тысяч экспертных консультаций по налогообложению, трудовому законодательству, интеллектуальной собственности, юридическим и другим вопросам, помогли разработать свыше 2,2 тысячи бизнес-планов и зарегистрировать более 3 тысяч новых бизнесов", — приводит пресс-служба слова министра экономического развития Ростовской области Павла Павлова.
Он также отметил, что объем льготной микрофинансовой поддержки с 2019 года превысил 9 миллиардов рублей, которые предприниматели на льготных условиях инвестировали в развитие своих компаний.