Премьер Малайзии обсудил упрощение трансграничных платежей с Россией - РИА Новости, 27.10.2025
18:55 27.10.2025
Премьер Малайзии обсудил упрощение трансграничных платежей с Россией
Премьер Малайзии обсудил упрощение трансграничных платежей с Россией
Премьер Малайзии обсудил упрощение трансграничных платежей с Россией

КУАЛА-ЛУМПУР, 27 окт - РИА Новости. Премьер Малайзии Анвар Ибрагим сообщил, что обсудил упрощение трансграничных платежей с РФ в рамках встречи с российским вице-премьером Алексеем Оверчуком на полях Восточноазиатского саммита в Куала-Лумпуре.
"Я провел двусторонние встречи и обсуждения с вице-премьером Российской Федерации Алексеем Оверчуком в рамках укрепления двусторонних отношений между Малайзией и Россией. Мы обсудили вопросы образования, торговли и инвестиций, включая усилия по упрощению трансграничных платежей", - отметил Анвар Ибрагим в своем заявлении, опубликованном в соцсетях премьера.
Он добавил, что Малайзия продолжит содействовать укреплению отношений с Россией на основе принципов взаимного уважения и взаимной выгоды "в соответствии с ролью Малайзии как председателя АСЕАН в повышении роли, баланса и интересов этого региона на мировой арене".
