https://ria.ru/20251027/platezh-2051019598.html
Премьер Малайзии обсудил упрощение трансграничных платежей с Россией
Премьер Малайзии обсудил упрощение трансграничных платежей с Россией - РИА Новости, 27.10.2025
Премьер Малайзии обсудил упрощение трансграничных платежей с Россией
Премьер Малайзии Анвар Ибрагим сообщил, что обсудил упрощение трансграничных платежей с РФ в рамках встречи с российским вице-премьером Алексеем Оверчуком на... РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T18:55:00+03:00
2025-10-27T18:55:00+03:00
2025-10-27T18:55:00+03:00
в мире
малайзия
россия
куала-лумпур
анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)
алексей оверчук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016868577_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_a8fb3c514c96948c3c0633263aadf650.jpg
https://ria.ru/20251027/aes-2050816505.html
малайзия
россия
куала-лумпур
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016868577_35:0:2764:2047_1920x0_80_0_0_98483bb69dee979f6f72a5d63a497d13.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, малайзия, россия, куала-лумпур, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии), алексей оверчук
В мире, Малайзия, Россия, Куала-Лумпур, Анвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии), Алексей Оверчук
Премьер Малайзии обсудил упрощение трансграничных платежей с Россией
Премьер Малайзии обсудил с Оверчуком упрощение трансграничных платежей