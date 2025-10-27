Крупная британская нефтесервисная компания объявила о неплатежеспособности

ЛОНДОН, 27 окт — РИА Новости. Британская компания Petrofac — один из крупнейших поставщиков нефтесервисных услуг на месторождениях Северного моря — объявила о неплатежеспособности.

"Petrofac <…> обратились в Высокий суд Англии и Уэльса с просьбой назначить администраторов в Petrofac Limited. Это целевой переход под временное администрирование управляющей компании группы", — говорится в пресс-релизе

После перехода под управление государства компания продолжит работу. Кредиторы рассматривают варианты реструктуризации и возможного слияния или поглощения.

В конце прошлой недели источник в Petrofac рассказал телеканалу Sky News, что убытки не связаны с деятельностью ее британского подразделения.