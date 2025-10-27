Рейтинг@Mail.ru
Крупная британская нефтесервисная компания объявила о неплатежеспособности - РИА Новости, 27.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:29 27.10.2025 (обновлено: 15:52 27.10.2025)
https://ria.ru/20251027/petrofac-2050953607.html
Крупная британская нефтесервисная компания объявила о неплатежеспособности
Крупная британская нефтесервисная компания объявила о неплатежеспособности - РИА Новости, 27.10.2025
Крупная британская нефтесервисная компания объявила о неплатежеспособности
Британская компания Petrofac — один из крупнейших поставщиков нефтесервисных услуг на месторождениях Северного моря — объявила о неплатежеспособности. РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T15:29:00+03:00
2025-10-27T15:52:00+03:00
в мире
северное море
англия
уэльс
великобритания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/06/2046625248_0:149:3071:1876_1920x0_80_0_0_8b1f5b004ca75b16767f121d168fed77.jpg
https://ria.ru/20250804/bp-2033279474.html
северное море
англия
уэльс
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/06/2046625248_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_d600a31dd0a1ebc0332ad8d7c1cc7382.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, северное море, англия, уэльс, великобритания
В мире, Северное море, Англия, Уэльс, Великобритания
Крупная британская нефтесервисная компания объявила о неплатежеспособности

Британская Petrofac объявила о неплатежеспособности и перешла под госуправление

© AP Photo / Kin CheungФлаг Великобритании в Лондоне
Флаг Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© AP Photo / Kin Cheung
Флаг Великобритании в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛОНДОН, 27 окт — РИА Новости. Британская компания Petrofac — один из крупнейших поставщиков нефтесервисных услуг на месторождениях Северного моря — объявила о неплатежеспособности.
"Petrofac <…> обратились в Высокий суд Англии и Уэльса с просьбой назначить администраторов в Petrofac Limited. Это целевой переход под временное администрирование управляющей компании группы", — говорится в пресс-релизе.
После перехода под управление государства компания продолжит работу. Кредиторы рассматривают варианты реструктуризации и возможного слияния или поглощения.
В конце прошлой недели источник в Petrofac рассказал телеканалу Sky News, что убытки не связаны с деятельностью ее британского подразделения.
Согласно биржевым данным, в Petrofac работают 7,3 тысячи человек по всему миру. Компания разрабатывает, строит и эксплуатирует оборудование для добычи нефти в море.
Вывеска одного из заправочных комплексов BP - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
Нефтяной гигант объявил о крупнейшем за 25 лет открытии
4 августа, 14:57
 
В миреСеверное мореАнглияУэльсВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала