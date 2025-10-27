https://ria.ru/20251027/petrofac-2050953607.html
Крупная британская нефтесервисная компания объявила о неплатежеспособности
Британская компания Petrofac — один из крупнейших поставщиков нефтесервисных услуг на месторождениях Северного моря — объявила о неплатежеспособности. РИА Новости, 27.10.2025
ЛОНДОН, 27 окт — РИА Новости. Британская компания Petrofac — один из крупнейших поставщиков нефтесервисных услуг на месторождениях Северного моря — объявила о неплатежеспособности.
"Petrofac <…> обратились в Высокий суд Англии и Уэльса с просьбой назначить администраторов в Petrofac Limited. Это целевой переход под временное администрирование управляющей компании группы", — говорится в пресс-релизе
После перехода под управление государства компания продолжит работу. Кредиторы рассматривают варианты реструктуризации и возможного слияния или поглощения.
В конце прошлой недели источник в Petrofac рассказал телеканалу Sky News, что убытки не связаны с деятельностью ее британского подразделения.
Согласно биржевым данным, в Petrofac работают 7,3 тысячи человек по всему миру. Компания разрабатывает, строит и эксплуатирует оборудование для добычи нефти в море.