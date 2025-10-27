Песков прокомментировал слова Трампа об атомной подлодке у берегов России

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Заявления президента США Дональда Трампа об атомной подлодке якобы у берегов РФ, сделанные после испытаний в России крылатой ракеты "Буревестник", - точка зрения американского лидера, сказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.