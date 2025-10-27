Песков прокомментировал слова Трампа об атомной подлодке у берегов России

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Заявления президента США Дональда Трампа об атомной подлодке якобы у берегов РФ, сделанные после испытаний в России крылатой ракеты "Буревестник", - точка зрения американского лидера, сказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее президент США Дональд Трамп, комментируя успешное испытание в РФ крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерным двигателем, заявил, что "у берегов" России находится "величайшая в мире" американская атомная подлодка.
"Это точка зрения главы американского государства. Она важна", - сказал Песков журналистам после вопроса о заявлениях Трампа.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой завершены. Крылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник" продемонстрировала высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны, доложил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов президенту России Владимиру Путину. Он отметил, что крылатая ракета совершила испытательный полет на 14 тысяч километров, и это не предел.
