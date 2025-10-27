https://ria.ru/20251027/peskov-2050905631.html
Песков: Путин и администрация выбирают врио главы Тверской области
Песков: Путин и администрация выбирают врио главы Тверской области - РИА Новости, 27.10.2025
Песков: Путин и администрация выбирают врио главы Тверской области
Президент России Владимир Путин и службы администрации пытаются выбрать лучший вариант для назначения на должность врио губернатора Тверской области, заявил... РИА Новости, 27.10.2025
владимир путин
россия
политика
дмитрий песков
игорь руденя
россия
РИА Новости
2025
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
Песков: Путин и администрация выбирают врио главы Тверской области
