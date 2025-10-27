В Кремле сообщат о решении по назначению врио губернатора Тверской области

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Кремль сообщит, когда будет принято решение по назначению врио губернатора Тверской области, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Как только решение будет принято, мы об этом сообщим", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.