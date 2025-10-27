Рейтинг@Mail.ru
В Кремле сообщат о решении по назначению врио губернатора Тверской области - РИА Новости, 27.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:48 27.10.2025
https://ria.ru/20251027/peskov-2050901316.html
В Кремле сообщат о решении по назначению врио губернатора Тверской области
В Кремле сообщат о решении по назначению врио губернатора Тверской области - РИА Новости, 27.10.2025
В Кремле сообщат о решении по назначению врио губернатора Тверской области
Кремль сообщит, когда будет принято решение по назначению врио губернатора Тверской области, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T12:48:00+03:00
2025-10-27T12:48:00+03:00
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
игорь руденя
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007417427_0:151:3181:1940_1920x0_80_0_0_1432803daf27c1c8d0779e9cdf7df47c.jpg
https://ria.ru/20251027/peskov-2050901011.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007417427_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_a98c2582df2cf842d7680ed5d0549176.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, дмитрий песков, владимир путин, игорь руденя
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Игорь Руденя
В Кремле сообщат о решении по назначению врио губернатора Тверской области

Песков: Кремль сообщит о решении по назначению врио губернатора Тверской области

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Московский Кремль
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Вид на Московский Кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Кремль сообщит, когда будет принято решение по назначению врио губернатора Тверской области, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Как только решение будет принято, мы об этом сообщим", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
В конце сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Тверской области Игоря Рудени, который был назначен новым полпредом президента РФ в Северо-Западном федеральном округе.
Кремль и международный деловой центр Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
В Кремле выразили надежду, что врио главы Тверской области скоро назначат
12:46
 
ПолитикаРоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинИгорь Руденя
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала