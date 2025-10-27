https://ria.ru/20251027/peskov-2050901316.html
В Кремле сообщат о решении по назначению врио губернатора Тверской области
Кремль сообщит, когда будет принято решение по назначению врио губернатора Тверской области, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.10.2025
