В Кремле выразили надежду, что врио главы Тверской области скоро назначат
В Кремле выразили надежду, что врио главы Тверской области скоро назначат - РИА Новости, 27.10.2025
В Кремле выразили надежду, что врио главы Тверской области скоро назначат
В Кремле надеются, что врио губернатора Тверской области будет назначен в ближайшее время, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T12:46:00+03:00
2025-10-27T12:46:00+03:00
2025-10-27T12:47:00+03:00
дмитрий песков
владимир путин
игорь руденя
россия
политика
россия
2025
