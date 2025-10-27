В Кремле выразили надежду, что врио главы Тверской области скоро назначат

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. В Кремле надеются, что врио губернатора Тверской области будет назначен в ближайшее время, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы надеемся, что в ближайшее время", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.