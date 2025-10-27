Рейтинг@Mail.ru
В Кремле выразили надежду, что врио главы Тверской области скоро назначат
12:46 27.10.2025
В Кремле выразили надежду, что врио главы Тверской области скоро назначат
В Кремле выразили надежду, что врио главы Тверской области скоро назначат - РИА Новости, 27.10.2025
В Кремле выразили надежду, что врио главы Тверской области скоро назначат
В Кремле надеются, что врио губернатора Тверской области будет назначен в ближайшее время, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.10.2025
дмитрий песков, владимир путин, игорь руденя
Дмитрий Песков, Владимир Путин, Игорь Руденя, Россия, Политика
В Кремле выразили надежду, что врио главы Тверской области скоро назначат

Песков: в Кремле надеются, что врио главы Тверской области скоро назначат

Кремль и международный деловой центр "Москва-Сити"
Кремль и международный деловой центр Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Кремль и международный деловой центр "Москва-Сити". Архивное фото
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. В Кремле надеются, что врио губернатора Тверской области будет назначен в ближайшее время, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы надеемся, что в ближайшее время", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
В конце сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Тверской области Игоря Рудени, который был назначен новым полпредом президента РФ в Северо-Западном федеральном округе
Дмитрий ПесковВладимир ПутинИгорь Руденя
 
 
