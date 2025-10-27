В Кремле прокомментировали испытания "Буревестника"

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Испытания крылатой ракеты "Буревестник" не должны сказаться на взаимодействии России и США, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Здесь нет ничего такого, что может и должно напрячь отношения между Москвой и Вашингтоном", — сказал он.

При всей открытости к диалогу Россия руководствуется национальными интересами и занимается обеспечением безопасности, разработка новых вооружений идет в этом русле, пояснил Песков

"Обеспечение безопасности для России является вопросом жизненно важным, особенно на фоне того милитаристского настроя, который мы сейчас слышим, слышим от европейцев в первую очередь", — сказал он.

Представитель Кремля добавил, что отношения Москвы и Вашингтона находятся на минимальном уровне, пока наметились лишь робкие усилия по их восстановлению, Россия открыта для контактов.

Также он назвал визит главы ФРПИ Кирилла Дмитриева в США маленьким шагом в долгой дороге по улучшению взаимодействия между странами. По его словам, неформальные контакты — важная часть диалога.

Испытания уникального оружия

В воскресенье Владимир Путин посетил пункт управления Объединенной группировки войск. Среди прочего, он заявил о завершении испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник".

В свою очередь, глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту, что пуск состоялся 21 октября: за 15 часов она преодолела 14 тысяч километров.