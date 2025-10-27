https://ria.ru/20251027/peskov-2050900615.html
В Кремле прокомментировали испытания "Буревестника"
В Кремле прокомментировали испытания "Буревестника" - РИА Новости, 27.10.2025
В Кремле прокомментировали испытания "Буревестника"
Испытания крылатой ракеты "Буревестник" не должны сказаться на взаимодействии России и США, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T12:46:00+03:00
2025-10-27T12:46:00+03:00
2025-10-27T13:21:00+03:00
москва
дмитрий песков
владимир путин
валерий герасимов
сша
россия
кирилл дмитриев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050907101_0:509:1396:1294_1920x0_80_0_0_7b487398287d6209524ebf174f831b64.jpg
https://ria.ru/20251027/tramp-2050828858.html
https://ria.ru/20251026/putin-2050774123.html
https://ria.ru/20251027/putin-2050781335.html
https://ria.ru/20251026/burevestnik-2050730401.html
москва
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050907101_108:615:1013:1294_1920x0_80_0_0_e876b4c1678bf867070cb2db3b799fdc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, дмитрий песков, владимир путин, валерий герасимов, сша, россия, кирилл дмитриев
Москва, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Валерий Герасимов, США, Россия, Кирилл Дмитриев
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Испытания крылатой ракеты "Буревестник" не должны сказаться на взаимодействии России и США, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Здесь нет ничего такого, что может и должно напрячь отношения между Москвой и Вашингтоном", — сказал он.
При всей открытости к диалогу Россия руководствуется национальными интересами и занимается обеспечением безопасности, разработка новых вооружений идет в этом русле, пояснил Песков
.
"Обеспечение безопасности для России является вопросом жизненно важным, особенно на фоне того милитаристского настроя, который мы сейчас слышим, слышим от европейцев в первую очередь", — сказал он.
Представитель Кремля добавил, что отношения Москвы и Вашингтона находятся на минимальном уровне, пока наметились лишь робкие усилия по их восстановлению, Россия открыта для контактов.
Также он назвал визит главы ФРПИ Кирилла Дмитриева
в США маленьким шагом в долгой дороге по улучшению взаимодействия между странами. По его словам, неформальные контакты — важная часть диалога.
Испытания уникального оружия
В воскресенье Владимир Путин посетил пункт управления Объединенной группировки войск. Среди прочего, он заявил о завершении испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник".
В свою очередь, глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов
доложил президенту, что пуск состоялся 21 октября: за 15 часов она преодолела 14 тысяч километров.
Путин отметил, что ключевые задачи по испытаниям "Буревестника" достигнуты, предстоит большая работа, чтобы поставить его на боевое дежурство. Он добавил, что крылатые ракеты с ядерной энергетической установкой — это уникальное вооружение, которого нет ни у кого в мире.