12:46 27.10.2025 (обновлено: 13:21 27.10.2025)
В Кремле прокомментировали испытания "Буревестника"
Испытания крылатой ракеты "Буревестник" не должны сказаться на взаимодействии России и США, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В Кремле прокомментировали испытания "Буревестника"

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Испытания крылатой ракеты "Буревестник" не должны сказаться на взаимодействии России и США, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Здесь нет ничего такого, что может и должно напрячь отношения между Москвой и Вашингтоном", — сказал он.
При всей открытости к диалогу Россия руководствуется национальными интересами и занимается обеспечением безопасности, разработка новых вооружений идет в этом русле, пояснил Песков.
"Обеспечение безопасности для России является вопросом жизненно важным, особенно на фоне того милитаристского настроя, который мы сейчас слышим, слышим от европейцев в первую очередь", — сказал он.
Представитель Кремля добавил, что отношения Москвы и Вашингтона находятся на минимальном уровне, пока наметились лишь робкие усилия по их восстановлению, Россия открыта для контактов.
Также он назвал визит главы ФРПИ Кирилла Дмитриева в США маленьким шагом в долгой дороге по улучшению взаимодействия между странами. По его словам, неформальные контакты — важная часть диалога.
Испытания уникального оружия

В воскресенье Владимир Путин посетил пункт управления Объединенной группировки войск. Среди прочего, он заявил о завершении испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник".
В свою очередь, глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту, что пуск состоялся 21 октября: за 15 часов она преодолела 14 тысяч километров.
Путин отметил, что ключевые задачи по испытаниям "Буревестника" достигнуты, предстоит большая работа, чтобы поставить его на боевое дежурство. Он добавил, что крылатые ракеты с ядерной энергетической установкой — это уникальное вооружение, которого нет ни у кого в мире.
