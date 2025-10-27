https://ria.ru/20251027/peskov-2050899510.html
Песков прокомментировал визит Дмитриева в США
Песков прокомментировал визит Дмитриева в США - РИА Новости, 27.10.2025
Песков прокомментировал визит Дмитриева в США
Визит спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева в США - это маленький шаг в... РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T12:44:00+03:00
2025-10-27T12:44:00+03:00
2025-10-27T12:54:00+03:00
в мире
россия
сша
кирилл дмитриев
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039823986_0:366:2936:2018_1920x0_80_0_0_bead9d0d3025191accd219963550afd9.jpg
https://ria.ru/20251027/peskov-2050895751.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039823986_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_f35128fbb5219c6ba38565d0c9807360.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, кирилл дмитриев, дмитрий песков
В мире, Россия, США, Кирилл Дмитриев, Дмитрий Песков
Песков прокомментировал визит Дмитриева в США
Песков назвал визит Дмитриева в США маленьким шагом в долгосрочной работе