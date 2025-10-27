Рейтинг@Mail.ru
Песков высказался об обеспечении безопасности для России - РИА Новости, 27.10.2025
12:42 27.10.2025
https://ria.ru/20251027/peskov-2050897340.html
Песков высказался об обеспечении безопасности для России
Песков высказался об обеспечении безопасности для России - РИА Новости, 27.10.2025
Песков высказался об обеспечении безопасности для России
Обеспечение безопасности для России - жизненно важный вопрос, особенно на фоне милитаристского настроя Европы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T12:42:00+03:00
2025-10-27T12:42:00+03:00
россия
европа
сша
дмитрий песков
владимир путин
валерий герасимов
безопасность
россия
европа
сша
россия, европа, сша, дмитрий песков, владимир путин, валерий герасимов, безопасность
Россия, Европа, США, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Безопасность
Песков высказался об обеспечении безопасности для России

Песков назвал обеспечение безопасности РФ жизненно важным вопросом

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Обеспечение безопасности для России - жизненно важный вопрос, особенно на фоне милитаристского настроя Европы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Обеспечение безопасности для России является вопросом жизненно важным, особенно на фоне того милитаристского настроя, который мы сейчас слышим, слышим от европейцев в первую очередь", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, можно ли считать испытание "Буревестника" ответом на усиливающееся экономическое давление со стороны США и Европы.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой завершены. Крылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник" продемонстрировала высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны, доложил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов президенту России Владимиру Путину. Он отметил, что крылатая ракета совершила испытательный полет на 14 тысяч километров, и это не предел.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
В Кремле прокомментировали испытания "Буревестника"
РоссияЕвропаСШАДмитрий ПесковВладимир ПутинВалерий ГерасимовБезопасность
 
 
