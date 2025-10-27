Песков высказался об обеспечении безопасности для России

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Обеспечение безопасности для России - жизненно важный вопрос, особенно на фоне милитаристского настроя Европы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Обеспечение безопасности для России является вопросом жизненно важным, особенно на фоне того милитаристского настроя, который мы сейчас слышим, слышим от европейцев в первую очередь", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, можно ли считать испытание "Буревестника" ответом на усиливающееся экономическое давление со стороны США и Европы.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой завершены. Крылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник" продемонстрировала высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны, доложил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов президенту России Владимиру Путину. Он отметил, что крылатая ракета совершила испытательный полет на 14 тысяч километров, и это не предел.