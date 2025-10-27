Рейтинг@Mail.ru
Песков высказался о неформальных контактах России и США - РИА Новости, 27.10.2025
12:40 27.10.2025
Песков высказался о неформальных контактах России и США
Неформальные контакты между Россией и США являются важной составляющей диалога, особенно на фоне ряда недружественных шагов Вашингтона, сообщил пресс-секретарь...
дмитрий песков, сша, вашингтон (штат), россия, в мире
Дмитрий Песков, США, Вашингтон (штат), Россия, В мире
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков . Архивное фото
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Неформальные контакты между Россией и США являются важной составляющей диалога, особенно на фоне ряда недружественных шагов Вашингтона, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Неформальные контакты в целом являются очень важной составляющей диалога, и тем более на фоне того, что Соединенные Штаты предприняли ряд недружественных шагов в отношении России, поэтому они важны", - сказал Песков журналистам.
Дмитрий ПесковСШАВашингтон (штат)РоссияВ мире
 
 
