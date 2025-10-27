Песков: Дмитриев мог доложить Путину об итогах поездки в США по телефону

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев мог доложить президенту России Владимиру Путину о результатах поездки в США по телефону, личной встречи пока не было, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитриев с российской делегацией приехал в США 24 октября. Он рассказал, что делегация доносит позицию Путина о бессмысленности давления на РФ.