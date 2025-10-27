https://ria.ru/20251027/peskov-2050895436.html
Песков: Дмитриев мог доложить Путину об итогах поездки в США по телефону
2025-10-27T12:39:00+03:00
2025-10-27T12:39:00+03:00
2025-10-27T12:52:00+03:00
в мире
россия
сша
кирилл дмитриев
владимир путин
дмитрий песков
россия
сша
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев мог доложить президенту России Владимиру Путину о результатах поездки в США по телефону, личной встречи пока не было, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Дмитриев с российской делегацией приехал в США 24 октября. Он рассказал, что делегация доносит позицию Путина о бессмысленности давления на РФ.
"Встречи не было, но, с другой стороны, Дмитриев мог доложить и по телефону", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.