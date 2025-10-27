Рейтинг@Mail.ru
Песков: Дмитриев мог доложить Путину об итогах поездки в США по телефону
12:39 27.10.2025 (обновлено: 12:52 27.10.2025)
Песков: Дмитриев мог доложить Путину об итогах поездки в США по телефону
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев мог доложить президенту России... РИА Новости, 27.10.2025
в мире, россия, сша, кирилл дмитриев, владимир путин, дмитрий песков
В мире, Россия, США, Кирилл Дмитриев, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев мог доложить президенту России Владимиру Путину о результатах поездки в США по телефону, личной встречи пока не было, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Дмитриев с российской делегацией приехал в США 24 октября. Он рассказал, что делегация доносит позицию Путина о бессмысленности давления на РФ.
"Встречи не было, но, с другой стороны, Дмитриев мог доложить и по телефону", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Песков ответил на вопрос об испытаниях "Буревестника"
В миреРоссияСШАКирилл ДмитриевВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
