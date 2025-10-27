МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. При всей открытости РФ к диалогу с США, и Россия, и президент страны Владимир Путин руководствуются собственными национальными интересами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Россия руководствуется национальными интересами, заявил Песков
2025-10-27T12:39:00+03:00
в мире, россия, сша, дмитрий песков, владимир путин
Дмитрий Песков. Архивное фото