Россия занимается обеспечением собственной безопасности, заявил Песков - РИА Новости, 27.10.2025
12:38 27.10.2025
Россия занимается обеспечением собственной безопасности, заявил Песков
Россия занимается обеспечением собственной безопасности, заявил Песков - РИА Новости, 27.10.2025
Россия занимается обеспечением собственной безопасности, заявил Песков
Россия последовательно занимается обеспечением собственной безопасности, разработка новых вооружений идет в этом русле, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 27.10.2025
россия, сша, европа, дмитрий песков, владимир путин, валерий герасимов, безопасность
Россия, США, Европа, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Безопасность
Россия занимается обеспечением собственной безопасности, заявил Песков

Песков: РФ последовательно занимается обеспечением собственной безопасности

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков . Архивное фото
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Россия последовательно занимается обеспечением собственной безопасности, разработка новых вооружений идет в этом русле, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Россия последовательно занимается обеспечением собственной безопасности. Именно в русле этой задачи и происходит разработка новых систем вооружений, к коим относится озвученная система", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, можно ли считать испытание "Буревестника" ответом на усиливающееся экономическое давление со стороны США и Европы.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой завершены. Крылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник" продемонстрировала высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны, доложил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов президенту России Владимиру Путину. Он отметил, что крылатая ракета совершила испытательный полет на 14 тысяч километров, и это не предел.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Трамп высказался об испытании ракеты "Буревестник"
РоссияСШАЕвропаДмитрий ПесковВладимир ПутинВалерий ГерасимовБезопасность
 
 
