Россия занимается обеспечением собственной безопасности, заявил Песков

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Россия последовательно занимается обеспечением собственной безопасности, разработка новых вооружений идет в этом русле, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Россия последовательно занимается обеспечением собственной безопасности. Именно в русле этой задачи и происходит разработка новых систем вооружений, к коим относится озвученная система", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, можно ли считать испытание "Буревестника" ответом на усиливающееся экономическое давление со стороны США и Европы.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой завершены. Крылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник" продемонстрировала высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны, доложил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов президенту России Владимиру Путину. Он отметил, что крылатая ракета совершила испытательный полет на 14 тысяч километров, и это не предел.