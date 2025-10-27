В Перми суд арестовал полицейского по делу о ДТП с двумя погибшими

ПЕРМЬ, 27 окт - РИА Новости. Суд арестовал до 26 декабря пермского полицейского, обвиняемого в ДТП с двумя погибшими, сообщили РИА Новости в Свердловском районном суде.

"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, до 26 декабря", - рассказали в суде.