В Перми суд арестовал полицейского по делу о ДТП с двумя погибшими - РИА Новости, 27.10.2025
16:21 27.10.2025
В Перми суд арестовал полицейского по делу о ДТП с двумя погибшими
В Перми суд арестовал полицейского по делу о ДТП с двумя погибшими
Суд арестовал до 26 декабря пермского полицейского, обвиняемого в ДТП с двумя погибшими, сообщили РИА Новости в Свердловском районном суде. РИА Новости, 27.10.2025
Новости
В Перми суд арестовал полицейского по делу о ДТП с двумя погибшими

ПЕРМЬ, 27 окт - РИА Новости. Суд арестовал до 26 декабря пермского полицейского, обвиняемого в ДТП с двумя погибшими, сообщили РИА Новости в Свердловском районном суде.
Ранее краевое ГУМВД РФ проинформировало, что в воскресенье на трассе Новые Ляды – Сылва столкнулись две легковушки, за рулем одной из которых был пьяный сотрудник полиции. Его машина выехала на встречку. В аварии погибли два человека, еще двое госпитализированы. Полицейский убежал с места происшествия, но был задержан. В пермском управлении СК РФ фигуранту предъявлено обвинение по статье о нарушении ПДД.
"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, до 26 декабря", - рассказали в суде.
