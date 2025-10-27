https://ria.ru/20251027/perm-2050968470.html
В Перми суд арестовал полицейского по делу о ДТП с двумя погибшими
В Перми суд арестовал полицейского по делу о ДТП с двумя погибшими - РИА Новости, 27.10.2025
В Перми суд арестовал полицейского по делу о ДТП с двумя погибшими
Суд арестовал до 26 декабря пермского полицейского, обвиняемого в ДТП с двумя погибшими, сообщили РИА Новости в Свердловском районном суде. РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T16:21:00+03:00
2025-10-27T16:21:00+03:00
2025-10-27T16:21:00+03:00
происшествия
россия
пермь
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940534396_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_f128347f0150aa392cc0f77042286e44.jpg
https://ria.ru/20251027/dtp-2050812172.html
россия
пермь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940534396_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_c98c04f94b9fdd32dd52a105133b1af1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, пермь, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Пермь, Следственный комитет России (СК РФ)
В Перми суд арестовал полицейского по делу о ДТП с двумя погибшими
В Перми суд арестовал полицейского по делу о ДТП с 2 погибшими и 2 пострадавшими