США блокируют переговоры по неразмещению оружия в космосе, заявили в МИД
19:55 27.10.2025
США блокируют переговоры по неразмещению оружия в космосе, заявили в МИД
2025-10-27T19:55:00+03:00
2025-10-27T19:55:00+03:00
в мире
россия
сша
вашингтон (штат)
генеральная ассамблея оон
оон
россия
сша
вашингтон (штат)
в мире, россия, сша, вашингтон (штат), генеральная ассамблея оон, оон
В мире, Россия, США, Вашингтон (штат), Генеральная Ассамблея ООН, ООН
ООН, 27 окт – РИА Новости. РФ готова предложить США начать переговоры по предотвращению гонки вооружений в космосе, но в Вашингтоне "блокируют эти переговоры и не дают их начать", заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов.
"И мы готовы вновь предложить Соединенным Штатам Америки сесть за стол переговоров и начать эти переговоры о всеобъемлющем юридически обязывающем инструменте по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве, включая предотвращение размещения оружия в космосе. Однако именно Соединенные Штаты Америки блокируют эти переговоры и не дают их начать", – сказал он в ходе заседания первого комитета Генассамблеи ООН.
В МИД прокомментировали развитие системы ПРО "Золотой купол"
Вчера, 19:10
Вчера, 19:10
 
В миреРоссияСШАВашингтон (штат)Генеральная Ассамблея ООНООН
 
 
