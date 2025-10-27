США блокируют переговоры по неразмещению оружия в космосе, заявили в МИД

ООН, 27 окт – РИА Новости. РФ готова предложить США начать переговоры по предотвращению гонки вооружений в космосе, но в Вашингтоне "блокируют эти переговоры и не дают их начать", заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов.