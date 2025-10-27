https://ria.ru/20251027/peregovory-2051040322.html
США блокируют переговоры по неразмещению оружия в космосе, заявили в МИД
США блокируют переговоры по неразмещению оружия в космосе, заявили в МИД
РФ готова предложить США начать переговоры по предотвращению гонки вооружений в космосе, но в Вашингтоне "блокируют эти переговоры и не дают их начать", заявил... РИА Новости, 27.10.2025
США блокируют переговоры по неразмещению оружия в космосе, заявили в МИД
Воронцов: США блокируют переговоры по предотвращению гонки вооружений в космосе