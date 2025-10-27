Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал о средней социальной пенсии в России - РИА Новости, 27.10.2025
03:01 27.10.2025
Эксперт рассказал о средней социальной пенсии в России
Эксперт рассказал о средней социальной пенсии в России - РИА Новости, 27.10.2025
Эксперт рассказал о средней социальной пенсии в России
Размер средней социальной пенсии в России сегодня составляет около 15,5 тысяч рублей, сообщил РИА Новости доцент экономического факультета РУДН Андрей... РИА Новости, 27.10.2025
общество
россия
андрей гиринский
рудн
россия
общество, россия, андрей гиринский, рудн
Общество, Россия, Андрей Гиринский, РУДН
Эксперт рассказал о средней социальной пенсии в России

Гиринский: средняя социальная пенсия в России составляет 15,5 тысячи рублей

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Размер средней социальной пенсии в России сегодня составляет около 15,5 тысяч рублей, сообщил РИА Новости доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.
"На сегодняшний день средняя величина (социальной пенсии - ред.) колеблется в пределах 15,5 тысячи рублей, а ее вариации возможны с учетом региональных доплат", - сказал Гиринский.
ОбществоРоссияАндрей ГиринскийРУДН
 
 
