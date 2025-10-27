https://ria.ru/20251027/pensiya-2050799938.html
Эксперт рассказал о средней социальной пенсии в России
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Размер средней социальной пенсии в России сегодня составляет около 15,5 тысяч рублей, сообщил РИА Новости доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.
"На сегодняшний день средняя величина (социальной пенсии - ред.) колеблется в пределах 15,5 тысячи рублей, а ее вариации возможны с учетом региональных доплат", - сказал Гиринский
.
Он объяснил, что социальная пенсия предоставляется россиянам, которые не наработали достаточное количество трудового стажа и пенсионных баллов или человек совсем не был официально трудоустроен.
"Она, как правило, меньше страховой и предоставляется позже по возрасту", - уточнил эксперт.