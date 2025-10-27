Эксперт рассказал о средней социальной пенсии в России

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Размер средней социальной пенсии в России сегодня составляет около 15,5 тысяч рублей, сообщил РИА Новости доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

"На сегодняшний день средняя величина (социальной пенсии - ред.) колеблется в пределах 15,5 тысячи рублей, а ее вариации возможны с учетом региональных доплат", - сказал Гиринский

Он объяснил, что социальная пенсия предоставляется россиянам, которые не наработали достаточное количество трудового стажа и пенсионных баллов или человек совсем не был официально трудоустроен.