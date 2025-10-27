Эксперт объяснил, как копить на пенсию с 20 лет при любой возможности

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Откладывать на пенсию уже с первых зарплат — верный путь создать финансовое благополучие в будущем, рассказал агентству " Откладывать на пенсию уже с первых зарплат — верный путь создать финансовое благополучие в будущем, рассказал агентству " Прайм " президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (СРО НАПФ) Сергей Беляков.

Для этого можно обратиться в любой НПФ, принять участие в корпоративных пенсионных программах или заключить индивидуальный пенсионный план.

"Если вы еще не решили — копить ли на пенсию и хотите просто собрать значительную сумму, чтобы потом уже решить, как ей распорядиться, то вам подойдет Программа долгосрочных сбережений (ПДС)", — советует он.