Рейтинг@Mail.ru
Пашинян предложил говорить об обороноспособной армии Армении - РИА Новости, 27.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:47 27.10.2025
https://ria.ru/20251027/pashinyan-2050866135.html
Пашинян предложил говорить об обороноспособной армии Армении
Пашинян предложил говорить об обороноспособной армии Армении - РИА Новости, 27.10.2025
Пашинян предложил говорить об обороноспособной армии Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян предлагает в повседневных разговорах использовать термин не "боеспособная", а "обороноспособная" армия. РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T11:47:00+03:00
2025-10-27T11:47:00+03:00
в мире
армения
азербайджан
сша
никол пашинян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019063354_0:157:3082:1891_1920x0_80_0_0_2c142f60077cee9a144aea521942b337.jpg
https://ria.ru/20251025/armeniya-2050607039.html
армения
азербайджан
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019063354_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_123d66456641ea3752c2de5747e75768.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, азербайджан, сша, никол пашинян
В мире, Армения, Азербайджан, США, Никол Пашинян
Пашинян предложил говорить об обороноспособной армии Армении

Пашинян: надо переформулировать понятие боеспособной армии в обороноспособную

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕРЕВАН, 27 окт – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян предлагает в повседневных разговорах использовать термин не "боеспособная", а "обороноспособная" армия.
Выступая в ходе бюджетных обсуждений в парламенте, Пашинян заявил, что армянская армия не намерена решать задач за пределами республики.
"Мы считаем очень важным в нашем повседневных разговорах переформулировать понятие "боеспособная армия" в "обороноспособная армия", - заявил Пашинян.
Он объяснил это тем, что термин "боеспособная армия", не конкретизирует, где потенциально может произойти то или иное сражение. "Для нас очень важно подчеркнуть в этом контексте, что армянская армия должна быть обороноспособной, то есть должна быть способна защитить территориальную целостность Армении, суверенитет, безопасность граждан Армении", – заявил Пашинян.
Восьмого августа 2025 года по итогам встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных дел Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания".
Флаг Армении - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
Священнослужители ААЦ сообщили, что их вызвали в СК Армении
25 октября, 19:05
 
В миреАрменияАзербайджанСШАНикол Пашинян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала