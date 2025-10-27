Пашинян предложил говорить об обороноспособной армии Армении

ЕРЕВАН, 27 окт – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян предлагает в повседневных разговорах использовать термин не "боеспособная", а "обороноспособная" армия.
Выступая в ходе бюджетных обсуждений в парламенте, Пашинян заявил, что армянская армия не намерена решать задач за пределами республики.
"Мы считаем очень важным в нашем повседневных разговорах переформулировать понятие "боеспособная армия" в "обороноспособная армия", - заявил Пашинян.
Он объяснил это тем, что термин "боеспособная армия", не конкретизирует, где потенциально может произойти то или иное сражение. "Для нас очень важно подчеркнуть в этом контексте, что армянская армия должна быть обороноспособной, то есть должна быть способна защитить территориальную целостность Армении, суверенитет, безопасность граждан Армении", – заявил Пашинян.
Восьмого августа 2025 года по итогам встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных дел Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания".
