Партия Милея лидирует на промежуточных парламентских выборах в Аргентине
Партия Милея лидирует на промежуточных парламентских выборах в Аргентине
БУЭНОС-АЙРЕС, 27 окт - РИА Новости. Партия президента Аргентины Хавьера Милея "Свобода наступает" побеждает в большинстве провинций на промежуточных парламентских выборах, следует из обработки более 90% голосов.
Палата депутатов, состоящая из 257 парламентариев, обновляется каждые два года наполовину. Сенат, куда входят 72 человека, обновляется на треть.
Согласно опубликованным данным, правящая партия побеждает в 16 из 23 провинций и в столице страны, набирая 40,84% голосов избирателей или 64 места в нижней палате парламента против основного оппонента "Сила Родины", у которого 24,5% и 31 депутат.
Партия Милея одерживает победу в ключевом для себя регионе - в Буэнос-Айресе
, самой густонаселенной провинции страны, губернатором которой является оппозиционер Аксель Кисильоф. В этой провинции в начале сентября "Свобода наступает" серьезно проиграла на выборах в местное законодательное собрание.
Среди восьми провинций, которые выбирают сенаторов, правящая партия победила в шести.
Промежуточные парламентские выборы стали своеобразной проверкой для правительства Милея и его реформ. Из-за недостаточного количества мест в парламенте правящая партия была вынуждена договариваться с другими политическими движениями для принятия реформ. Из-за этого в последние месяцы оппозиции удалось преодолеть вето президента по целому ряду чувствительных социальных законопроектов, которые, как заявляет Милей, приведут к росту расходов и нарушат бюджетную сбалансированность.
Кроме того, Милею незадолго до выборов оказал поддержку президент США Дональд Трамп
.