Партия Милея лидирует на промежуточных парламентских выборах в Аргентине
08:15 27.10.2025 (обновлено: 10:44 27.10.2025)
Партия Милея лидирует на промежуточных парламентских выборах в Аргентине
аргентина, буэнос-айрес (город), сша, дональд трамп, в мире
Аргентина, Буэнос-Айрес (город), США, Дональд Трамп, В мире
Партия Милея лидирует на промежуточных парламентских выборах в Аргентине

Партия лидера Аргентины Милея побеждает на промежуточных парламентских выборах

© AP Photo / Rodrigo AbdПрезидент Аргентины Хавьер Милей после победы на промежуточных выборах в законодательные органы в Буэнос-Айресе, Аргентина. 27 октября 2025
Президент Аргентины Хавьер Милей после победы на промежуточных выборах в законодательные органы в Буэнос-Айресе, Аргентина. 27 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© AP Photo / Rodrigo Abd
Президент Аргентины Хавьер Милей после победы на промежуточных выборах в законодательные органы в Буэнос-Айресе, Аргентина. 27 октября 2025
БУЭНОС-АЙРЕС, 27 окт - РИА Новости. Партия президента Аргентины Хавьера Милея "Свобода наступает" побеждает в большинстве провинций на промежуточных парламентских выборах, следует из обработки более 90% голосов.
Палата депутатов, состоящая из 257 парламентариев, обновляется каждые два года наполовину. Сенат, куда входят 72 человека, обновляется на треть.
Флаг Аргентины - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
В Аргентине предложили вести торговлю с Россией в нацвалютах
10 апреля, 08:15
Согласно опубликованным данным, правящая партия побеждает в 16 из 23 провинций и в столице страны, набирая 40,84% голосов избирателей или 64 места в нижней палате парламента против основного оппонента "Сила Родины", у которого 24,5% и 31 депутат.
Партия Милея одерживает победу в ключевом для себя регионе - в Буэнос-Айресе, самой густонаселенной провинции страны, губернатором которой является оппозиционер Аксель Кисильоф. В этой провинции в начале сентября "Свобода наступает" серьезно проиграла на выборах в местное законодательное собрание.
Среди восьми провинций, которые выбирают сенаторов, правящая партия победила в шести.
Промежуточные парламентские выборы стали своеобразной проверкой для правительства Милея и его реформ. Из-за недостаточного количества мест в парламенте правящая партия была вынуждена договариваться с другими политическими движениями для принятия реформ. Из-за этого в последние месяцы оппозиции удалось преодолеть вето президента по целому ряду чувствительных социальных законопроектов, которые, как заявляет Милей, приведут к росту расходов и нарушат бюджетную сбалансированность.
Кроме того, Милею незадолго до выборов оказал поддержку президент США Дональд Трамп.
Флаг Аргентины - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
Подписан меморандум о расширении делового сотрудничества Россия-Аргентина
10 июля, 18:41
 
АргентинаБуэнос-Айрес (город)СШАДональд ТрампВ мире
 
 
