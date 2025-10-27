https://ria.ru/20251027/parlament-2051059837.html
Молдавия вернется к вопросу денонсации ряда соглашений с СНГ, заявил Гросу
Парламент Молдавии вернется к обсуждению возможности денонсации ряда соглашений, заключенных в рамках СНГ, заявил спикер парламента Игорь Гросу. РИА Новости, 27.10.2025
молдавия
Гросу: Парламент Молдавии вернется к вопросу денонсации ряда соглашений с СНГ
КИШИНЕВ, 27 окт - РИА Новости. Парламент Молдавии вернется к обсуждению возможности денонсации ряда соглашений, заключенных в рамках СНГ, заявил спикер парламента Игорь Гросу.
Ранее пресс-секретарь правительства Молдавии
Даниел Водэ сообщил, что республика подписала 282 соглашения в рамках СНГ
. По данным на январь 2025 года, Молдавия денонсировала 66 соглашений с СНГ, еще 50 находятся на разных стадиях этого процесса.
"По этим соглашениям (заключенным в рамках СНГ - ред.) мы сейчас вернемся к этому вопросу… Мы обязательно вернемся к этим проблемам и выйдем из тех соглашений, которые не соответствуют интересам Республики Молдова", - сказал Гросу
в эфире телеканала TV8
.
По его словам, министерство иностранных дел должно было проделать работу по анализу соглашений с СНГ.
"Потому что процесс выхода из определенного списка соглашений не сиюминутный. Есть определенные процедуры, которые должны пройти. Даже Межпарламентская ассамблея СНГ - вначале было обманчивое мнение, что приняли решение, вышли. Нет. Там нужно проинформировать, чтобы они обсудили, приняли решение и так далее", - отметил спикер.
Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ, членом которого остается, и ЕАЭС
, в котором является наблюдателем. Власти страны выразили четкое намерение переориентировать рынок экспорта на Запад. Тогда же власти Молдавии заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Министерства намерены проанализировать все соглашения с СНГ и денонсировать те, что стали "неэффективными", рассчитывая заменить их двусторонними договорами со странами, входящими в Содружество
