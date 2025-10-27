Молдавия вернется к вопросу денонсации ряда соглашений с СНГ, заявил Гросу

По его словам, министерство иностранных дел должно было проделать работу по анализу соглашений с СНГ.

"Потому что процесс выхода из определенного списка соглашений не сиюминутный. Есть определенные процедуры, которые должны пройти. Даже Межпарламентская ассамблея СНГ - вначале было обманчивое мнение, что приняли решение, вышли. Нет. Там нужно проинформировать, чтобы они обсудили, приняли решение и так далее", - отметил спикер.