17:39 27.10.2025 (обновлено: 17:40 27.10.2025)
Оверчук заявил о сдвиге экономического центра мира
Оверчук заявил о сдвиге экономического центра мира
Экономический центр мира сдвинулся с Запада на Восток и Юго-Восток, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. РИА Новости, 27.10.2025
Оверчук заявил о сдвиге экономического центра мира

Оверчук: экономический центр мира сдвинулся с Запада на Восток и Юго-Восток

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Алексей Оверчук
Алексей Оверчук. Архивное фото
КУАЛА-ЛУМПУР, 27 окт - РИА Новости. Экономический центр мира сдвинулся с Запада на Восток и Юго-Восток, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
Оверчук возглавляет российскую делегацию на 20-м Восточноазиатском саммите.
"Экономический центр мира, это, кстати, сегодня звучало во многих выступлениях, он сдвинулся с запада на восток и именно на юго-восток. И Юго-Восточная Азия - это один из наиболее динамично развивающихся регионов планеты. В прошлом году здесь рост превысил 4%, в России тоже рост 4%", - заявил Оверчук журналистам в кулуарах саммита.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
Восток всерьез задумался об упадке Запада
12 октября, 08:00
 
Россия, Восток, Юго-Восточная Азия, Алексей Оверчук, В мире
 
 
